Волгоградская область заняла 60-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктов по итогам 2025 года. Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, отношение заработной платы в провинции по отношению к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,50. Размер средней зарплаты в небольших населенных пунктах региона в прошлом году вырос на 13,5% по сравнению с 2024 и достиг 55 тысяч рублей. Однако по сравнению с зарплатами в крупных городах региона жители малых и средних населенных пунктов получают меньше. Соотношение составило 81,8% от средних зарплат жителей областной столицы и других крупных городов.
В первую десятку рейтинга вошли в основном северные регионы, например, Сахалинская область (4,42 набора товаров и услуг к зарплате в этом регионе), Республика Саха (Якутия) (4,14), а также Республика Татарстан (4,01), Иркутская область (3,88).
Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа – Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия и Чечня. Например, в Чечне, занявшей последнее место, средняя зарплата в малых населенных пунктах составила всего 36,1 тысячи рублей. А соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 1,63.
Справка. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек или с более чем 50 тыс. работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.