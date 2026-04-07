Главное

ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской области С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

Федеральные новости

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Экономика

РИА Рейтинг: средняя зарплата в волгоградской глубинке выросла до 55 тысяч

0
Волгоградская область заняла 60-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктов по итогам 2025 года. Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, отношение заработной платы в провинции по отношению к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,50. Размер средней зарплаты в небольших населенных пунктах региона  в прошлом году вырос на 13,5% по сравнению с 2024 и достиг 55 тысяч рублей. Однако по сравнению с зарплатами в крупных городах региона жители малых и средних населенных пунктов получают меньше. Соотношение составило 81,8% от средних зарплат жителей областной столицы и других крупных городов. 

В первую десятку рейтинга вошли в основном северные регионы, например, Сахалинская область (4,42 набора товаров и услуг к зарплате в этом регионе), Республика Саха (Якутия) (4,14), а также Республика Татарстан (4,01),  Иркутская область (3,88).

Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа – Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия и Чечня. Например, в Чечне, занявшей последнее место, средняя зарплата в малых населенных пунктах составила всего 36,1 тысячи рублей. А соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 1,63. 

Справка.  Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек или с более чем 50 тыс. работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Комментарии

0
Далее
Комментарии 0

0
Далее
Комментарии 0

0
Далее
Комментарии 0

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии 0

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии 0

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии

0
Далее
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

