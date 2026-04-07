В Волгограде 12-летний школьник упал с крыши девятиэтажки





В Волгограде 12-летний ребенок упал с крыши девятиэтажки в поселке Ангарский Дзержинского района.

Происшествие на улице Ангарской, сообщают очевидцы, произошло накануне около 17:00. По словам горожан, при падении школьник зацепился за ветки деревьев, что отчасти смягчило его приземление. Тем не менее, состояние юного пациента волгоградские врачи оценивают как крайне тяжелое.

- Ребенок находится в реанимационном отделении больницы № 7. Его состояние остается крайне тяжелым. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья мальчика, - прокомментировали в пресс-службе областного комитета здравоохранения.

Фото Павла Мирошкина