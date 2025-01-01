Опять прорыв? В Котово ржавая жидкость из кранов вновь сменилась воздухом





Вечером 1 января 2025 года жители Котово начали массово сообщать о пропаже ржавой технической воды, которая непродолжительное время струилась из кранов у некоторых «счастливых» горожан. По информации граждан, давление в сетях водоснабжения упало ниже 1 бар., что в четыре раза ниже нормы и не позволяет обеспечить снабжение потребителей выше первых этажей МКД.

О пропаже ресурса котовчане пишут в социальных сетях:

- Ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4, - воды нет.

- Ул. Коммунистическая, д. 78, - воды нет.

- Ул. Мира, д. 177, в пять утра колонка даже зажглась. Потом вода стала ужасного цвета и в итоге закончилась.

- Прохладный, вода кончилась.

- Едва шла весь день, даже колонка ни разу не зажглась, а сейчас вообще в ниточку. Ул. Привокзальная.

- Ул. Синельникова, д. 6, - вода заканчивается.

При этом, как ранее рассказывала редакция, многие горожане сетуют, что у них коммунальный ресурс отсутствует уже пятые сутки.

Сегодня во второй половине дня Единый портал ЖКХ Котово прервал молчание, сообщив, что утром 1 января давление в местном водопроводе достигло 2,6 атмосфер, однако уже днём упало до 1,6 атмосфер. В коллизии власти обвинили самих жителей.

- Утром 1 января - 2,6, на сегодняшний момент давление в городской системе водопровода составляет 1,6 атмосфер. Это связано с большим разбором воды потребителями, - подчёркивается в официальном сообщении.

Одновременно чиновники признали, что качество подаваемой воды вызывает множественные нарекания.

Ещё более драматичное падение давления в городском водопроводе, произошедшее вечером 1 января на текущий момент власти никак не прокомментировали. Последнее сообщение в Telegram-канале Единого городского портала ЖКХ датируется 13:47. В нём говорится о дополнительных мерах, которые должны улучшить обеспечение некоторых категорий граждан питьевой водой.

- В дни аварийного отключения вода будет подвозиться во дворы многоквартирных домов. Волонтеры будут помогать поднимать воду в квартиру. В первую очередь, мы будем оказывать помощь одиноким пенсионерам и матерям-одиночкам с малолетними детьми. Необходимо направить заявку по телефону 8-904-428-50-22 и приготовить тару для воды. Как только машина с водой будет в вашем квартале, волонтер окажет помощь по доставке воды.

Отметим, 20-тысячный город остался без питьевой воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. ЧП произошло пять дней назад, однако, отчитавшись об устранении аварии, запустить водоснабжение районного центра власти не могут. Местные жители сообщают о дефиците питьевой воды и ненадлежащей организации подвоза ресурса цистернами.

Фото: Котовский разворот / t.me