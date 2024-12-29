Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном секторе в Волгограде





Пожарные расчеты тушат пожар в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло в доме по улице Царицынская.





- Горит кровля частного дома. На месте работают пожарные подразделения 21-й пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что в 15:04 возгорание в деревянном доме было локализовано, пожарные остаются на месте до полной ликвидации возгорания.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области