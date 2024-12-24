Происшествия

Волгоградцы сняли на видео полыхающий Land Rover

Происшествия 24.12.2024 19:52
0
24.12.2024 19:52


Сегодня, 24 декабря, в Дзержинском районе Волгограда загорелся автомобиль. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по региону, кроссовер вспыхнул вечером на пересечении улицы Ангарской и шоссе Авиаторов. Момент возгорания сняли очевидцы. 



На видеокадрах, снятых на месте происшествия, видно, как автомобиль пытаются потушить. Но, несмотря на все попытки, самостоятельно ликвидировать возгорание транспортного средства волгоградцам не удалось. 

- В 17:29 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. В автомобиле Land Rover горел моторный отсек на площади 2 квадратных метров. Пожарные расчеты 15-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали горение в 17:42, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Видео: Жесть Волгоградской области / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.12.2024 22:58
Происшествия 24.12.2024 22:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 17:42
Происшествия 24.12.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 17:35
Происшествия 24.12.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 16:08
Происшествия 24.12.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 14:10
Происшествия 24.12.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 12:42
Происшествия 24.12.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 10:04
Происшествия 24.12.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 09:34
Происшествия 24.12.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 08:29
Происшествия 24.12.2024 08:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 17:50
Происшествия 23.12.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:24
Происшествия 23.12.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:23
Происшествия 23.12.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:23
Происшествия 23.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:02
Происшествия 23.12.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 10:22
Происшествия 23.12.2024 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:58
В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка на СпартановкеСмотреть фотографии
21:27
Пункт досмотра заработает 1 января на платформе «Бакинская»Смотреть фотографии
20:53
Поликлиники Волгоградской области продолжат прием пациентов в новогодние праздникиСмотреть фотографии
20:23
«Бредем наощупь и с фонарями»: подземный переход на севере Волгограда погрузился в кромешную тьмуСмотреть фотографии
19:52
Волгоградцы сняли на видео полыхающий Land RoverСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Порция милоты и антистресса: в ЦПКиО открылся парк с альпаками, ламами и козамиСмотреть фотографии
18:52
ФАС не разглядела критического роста цен на бензин в РоссииСмотреть фотографии
18:23
Telegram: расчленитель Масленников после ранения перебрался в МосквуСмотреть фотографии
17:45
Детфонд подготовил 2000 новогодних подарков для волгоградских детейСмотреть фотографии
17:42
На бывшей заправке в Волгограде с грохотом разгерметизировалась емкостьСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде троллейбус протаранил легковушку на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
17:18
Губернатор принял отставку глав облкомсозащиты Заботиной и облкомсельхоза МорозовойСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде восстановили почти 2,5 квадратных километра асфальтаСмотреть фотографии
17:07
Россиян попросили не приводить на утренники в детсады Суперменов и БэтменовСмотреть фотографии
16:30
Бочаров озадачил обновленную команду транспортным развитием Красноармейского района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде ликвидирован пожар в пункте продажи фастфудаСмотреть фотографии
15:49
Партия одобрила кандидатов на восемь ключевых постов в обладминеСмотреть фотографии
15:48
Шыхалиева приговорили к 9 годам колонии за гибель двух студентов ВолгГТУСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Первый случай «свиного» гриппа зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Отлетевшие от фургона колеса подбили три машины на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде вернули мрамор на входе станции «Комсомольская»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде молодёжь поделилась с губернатором идеями памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Александром СемерниномСмотреть фотографии
12:43
В Волжском наградили водителя самого новогоднего трамваяСмотреть фотографии
12:42
«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Глава МЧС Куренков рассказал об интеграции домофонов в систему оповещения населенияСмотреть фотографии
12:08
Волгоградский производитель превратил минтай в сушеную тараньСмотреть фотографии
11:39
Отделения МФЦ в Волгоградской области уйдут на каникулыСмотреть фотографии
11:22
Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:06
В ЦБ рассказали, почему сейчас небезопасно снижать ключевую ставкуСмотреть фотографии
 