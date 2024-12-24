Волгоградцы сняли на видео полыхающий Land Rover





Сегодня, 24 декабря, в Дзержинском районе Волгограда загорелся автомобиль. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по региону, кроссовер вспыхнул вечером на пересечении улицы Ангарской и шоссе Авиаторов. Момент возгорания сняли очевидцы.





На видеокадрах, снятых на месте происшествия, видно, как автомобиль пытаются потушить. Но, несмотря на все попытки, самостоятельно ликвидировать возгорание транспортного средства волгоградцам не удалось.

- В 17:29 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. В автомобиле Land Rover горел моторный отсек на площади 2 квадратных метров. Пожарные расчеты 15-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали горение в 17:42, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Видео: Жесть Волгоградской области / t.me