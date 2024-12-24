ФАС не разглядела критического роста цен на бензин в России





Федеральная антимонопольная служба по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках в регионах России заявила о том, что рост цен не превышает темпов инфляции, передает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

По данным ведомства, цены проверялись на 12 тысячах АЗС в стране.

– В настоящее время изменение цен на бензин и дизтопливо не превышает уровень инфляции, – говорится в сообщении антимонопольной службы.

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич также подтвердил изданию, что рост цен на топливо фиксируется, но на уровне инфляции. Каких-либо потрясений, по его словам, на рынке нефтепродуктов не предвидится в ближайшее время.