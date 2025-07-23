МО: 33 БПЛА ликвидировали в 6 регионах России

В Минобороны РФ сообщили о сбитии 33 украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, атака происходила в период с 23-40 ч. 22 июля до 7-00 ч. 23 июля. Так, были перехвачены 12 БПЛА – над территорией Тульской области, 11 БПЛА – Ростовской области, 6 БПЛА – Нижегородской области, 2 БПЛА – Брянской области, 1 БПЛА – Курской области, 1 БПЛА – Калужской области.
Федеральные новости 23.07.2025 08:10
0
23.07.2025 08:10
В Госдуме приняли законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов22.07.2025 14:39
Федеральные новости 22.07.2025 14:39
Атаку 35 БПЛА отразили в 8 регионах РФ22.07.2025 08:33
Федеральные новости 22.07.2025 08:33
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июля21.07.2025 21:14
Федеральные новости 21.07.2025 21:14
В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВО21.07.2025 19:54
Федеральные новости 21.07.2025 19:54
Минобороны: 74 БПЛП перехватили и сбили в 7 регионах РФ21.07.2025 08:45
Федеральные новости 21.07.2025 08:45
Медведь на Камчатке порвал 43-летнюю туристку из Саратова18.07.2025 12:49
Федеральные новости 18.07.2025 12:49
СМИ: во Франции цинично переименовали бульвар Сталинград18.07.2025 12:07
Федеральные новости 18.07.2025 12:07
Атаку 73 украинских БПЛА отразила российская ПВО в ночь на 18 июля18.07.2025 08:05
Федеральные новости 18.07.2025 08:05
Отсрочку от армии получат не получившие диплом айтишники18.07.2025 06:18
Федеральные новости 18.07.2025 06:18
Бойца поп-ММА Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданства17.07.2025 13:03
Федеральные новости 17.07.2025 13:03
BAZA: в Воронеже умер мужчина, спасавший собаку при атаке БПЛА17.07.2025 11:50
Федеральные новости 17.07.2025 11:50
В России планируют урегулировать цены на обучение в вузах17.07.2025 05:45
Федеральные новости 17.07.2025 05:45
В Совфеде приняли закон о повышении пособия для беременных студенток16.07.2025 15:59
Федеральные новости 16.07.2025 15:59
В Совфеде пояснили введение штрафов за поиск экстремистских материалов16.07.2025 14:03
Федеральные новости 16.07.2025 14:03
Один в поле воин: 19-летний десантник заманил на минное поле целый отряд ВСУ16.07.2025 13:19
Федеральные новости 16.07.2025 13:19