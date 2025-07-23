Федеральные новости

МО: 33 БПЛА ликвидировали в 6 регионах России

Федеральные новости 23.07.2025 08:10
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23.07.2025 08:10


В Минобороны РФ сообщили о сбитии 33 украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, атака происходила в период с 23-40 ч. 22 июля до 7-00 ч. 23 июля. Так, были перехвачены 12 БПЛА – над территорией Тульской области, 11 БПЛА –  Ростовской области, 6 БПЛА – Нижегородской области, 2 БПЛА – Брянской области, 1 БПЛА – Курской области, 1 БПЛА –  Калужской области.

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