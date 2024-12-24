



В детских садах в России наметилась тенденция отказа от западных супергероев на новогодних утренниках. Как сообщает ИА «СарИнформ», поручение настроить родителей на нужный лад было озвучено саратовским воспитателям на предновогодних педсоветах. Недолго думая, саратовцы уже нашли современную альтернативу Человеку-пауку, Супермену и Бэтмену, нарядив детей в венную форму.

– В связи с негласными нововведениями некоторые родители выбрали альтернативу – костюм российского военного. Так, в одном из детсадов рядом с классическими «зайчиками» и «снеговиками» хороводы водили мальчики в камуфляжной форме с нашивками. Тем не менее, без маленьких Бэтменов с Суперменами не обошлось – их родители не послушали рекомендации. Санкций это не повлекло, – передают саратовские журналисты.

Впрочем, опытные воспитатели нашли выход из положения. Написав заранее сценарии, они распределили роли между детьми. В таких случаях обошлось и без детских обид, и без нежелательных персонажей.

В региональном министерстве образования «СарИнформу» сообщили, что официального запрета на использование костюмов западных супергероев в области нет.