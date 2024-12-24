



Центральный районный суд Волгограда поставил точку в разбирательствах по иску кредитной организации, которой более полумиллиона рублей задолжала экс-судья Олеся Дорошенко. Как сообщает ИА «Высота 102», осужденная за махинации волгоградка в общей сложности должна выплатить банку 653 857 рублей и 13 копеек.

Как следует из материалов, размещенных в картотеке районного суда, рассмотрение иска банка, требовавшего от Дорошенко оплаты долга по кредиту, состоялось еще в марте 2020 года, однако в окончательном виде решение суда было размещено лишь накануне. Изучив доводы кредитной организации, суд полностью удовлетворил требования истца.

Согласно мотивировочной части решения суда, оформив карту несколько лет назад, экс-судья пользовалась средствами банка, однако условия договора со своей стороны не соблюдала.

– В настоящее время Дорошенко О.Н. принятые на себя обязательства не исполняет: ежемесячные платежи по кредиту не погашает, проценты за пользование денежными средствами не уплачивает. В результате неисполнения Дорошенко О.Н. договорных обязательств общий долг заёмщика перед банком составляет 653 857 руб. 13 коп., в том числе: просроченный основной долг – 449931 руб. 51 коп., начисленные проценты – 136679 руб. 24 коп., штрафы и неустойки – 67246 руб. 38 коп., – говорится в материалах.

Согласно решению суда, Дорошенко обязана выплатить долго до последней копейки. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, ранее Центральный районный суд Волгограда признал бывшую судью Ворошиловского райсуда Олесю Дорошенко виновной в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вынесении заведомо неправосудных судебных актов.

По материалам уголовного дела, с 2015 по 2017 годы Дорошенко, действуя в составе преступной группы, организованной совместно с сожителем, используя свои должностные полномочия, вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных ДТП. Также Дорошенко оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу ее знакомых. Кроме того, она незаконно получила из бюджета компенсационные выплаты за наем жилого помещения в сумме 653 тысяч 833 рублей, представив фиктивные договоры.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела в отношении Дорошенко осуществляло УФСБ по Волгоградской области.

Центральным судом Дорошенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.