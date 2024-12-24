Расследования

Осужденная за махинации экс-судья Дорошенко задолжала банку полмиллиона

Расследования 24.12.2024 08:26
0
24.12.2024 08:26


Центральный районный суд Волгограда поставил точку в разбирательствах по иску кредитной организации, которой более полумиллиона рублей задолжала экс-судья Олеся Дорошенко. Как сообщает ИА «Высота 102», осужденная за махинации волгоградка в общей сложности должна выплатить банку 653 857 рублей и 13 копеек. 

Как следует из материалов, размещенных в картотеке районного суда, рассмотрение иска банка, требовавшего от Дорошенко оплаты долга по кредиту, состоялось еще в марте 2020 года, однако в окончательном виде решение суда было размещено лишь накануне. Изучив доводы кредитной организации, суд полностью удовлетворил требования истца. 

Согласно мотивировочной части решения суда, оформив карту несколько лет назад, экс-судья пользовалась средствами банка, однако условия договора со своей стороны не соблюдала. 

– В настоящее время Дорошенко О.Н. принятые на себя обязательства не исполняет: ежемесячные платежи по кредиту не погашает, проценты за пользование денежными средствами не уплачивает. В результате неисполнения Дорошенко О.Н. договорных обязательств общий долг заёмщика перед банком составляет 653 857 руб. 13 коп., в том числе: просроченный основной долг – 449931 руб. 51 коп., начисленные проценты – 136679 руб. 24 коп., штрафы и неустойки – 67246 руб. 38 коп., – говорится в материалах. 

Согласно решению суда, Дорошенко обязана выплатить долго до последней копейки. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, ранее Центральный районный суд Волгограда признал бывшую судью Ворошиловского райсуда Олесю Дорошенко виновной в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вынесении заведомо неправосудных судебных актов. 

По материалам уголовного дела, с 2015 по 2017 годы Дорошенко, действуя в составе преступной группы, организованной совместно с сожителем, используя свои должностные полномочия, вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных ДТП. Также Дорошенко оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу ее знакомых. Кроме того, она незаконно получила из бюджета компенсационные выплаты за наем жилого помещения в сумме 653 тысяч 833 рублей, представив фиктивные договоры.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела в отношении Дорошенко осуществляло УФСБ по Волгоградской области. 

Центральным судом Дорошенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права  занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.12.2024 11:22
Расследования 24.12.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2024 09:55
Расследования 24.12.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2024 20:51
Расследования 23.12.2024 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2024 20:25
Расследования 23.12.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2024 18:53
Расследования 23.12.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2024 14:41
Расследования 23.12.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2024 11:01
Расследования 23.12.2024 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2024 10:02
Расследования 23.12.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2024 21:14
Расследования 22.12.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2024 18:15
Расследования 21.12.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2024 15:50
Расследования 20.12.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2024 13:14
Расследования 20.12.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2024 10:02
Расследования 20.12.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2024 07:01
Расследования 20.12.2024 07:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2024 19:11
Расследования 19.12.2024 19:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Глава МЧС Куренков рассказал об интеграции домофонов в систему оповещения населенияСмотреть фотографии
12:08
Волгоградский производитель превратил минтай в сушеную тараньСмотреть фотографии
11:39
Отделения МФЦ в Волгоградской области уйдут на каникулыСмотреть фотографии
11:22
Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:06
В ЦБ рассказали, почему сейчас небезопасно снижать ключевую ставкуСмотреть фотографии
10:53
Учёные РАН выпустили предупреждение о магнитной буреСмотреть фотографии
10:45
В обладмине нашли замену уволенным главам облкомкультуры, ГЖИ и облкомстрояСмотреть фотографии
10:23
«Единая Россия» закрепит статус студенческой семьиСмотреть фотографии
10:05
Минфин отказал в льготной ипотеке под 2% участникам СВОСмотреть фотографии
10:04
Массовое ДТП с пострадавшими у Мамаева кургана в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Соцфонд: часть россиян досрочно получат пенсию за январьСмотреть фотографии
09:45
А укрытия тоже проверят? Волгоградцев предупредили о повторном испытании системы оповещенияСмотреть фотографии
09:34
У пассажира такси на посту под Волгоградом нашли обрезСмотреть фотографии
09:32
В Госдуме задумались о полном запрете продажи фейерверков и петардСмотреть фотографии
08:29
Бешеный дикий лис забежал в станицу Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР Сергеем ГайдамакомСмотреть фотографии
08:26
Осужденная за махинации экс-судья Дорошенко задолжала банку полмиллионаСмотреть фотографии
07:24
Из шлюзов ВДСК и Волгоградского гидроузла ушла водаСмотреть фотографии
06:39
На «Волгоград Арене» взошли первые ростки нового газонаСмотреть фотографии
21:23
Врачи через прокол в бедре добрались до сердца волгоградки, страдающей опасной патологиейСмотреть фотографии
21:02
Волгоградский «Хатико» останется в приюте из-за смерти хозяинаСмотреть фотографии
20:51
«Я был дураком»: участник избиения подростка в Михайловке записал покаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Стали известны подробности конфликта на АЗС под Волгоградом с цыганамиСмотреть фотографии
19:52
Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Офицеры МВД выручили застрявшую на волгоградской трассе семейную паруСмотреть фотографии
19:26
Куда пойдут деньги? Утвержден бездефицитный бюджет Волгограда на 2025 годСмотреть фотографии
18:53
Суд заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» ГерасименкоСмотреть фотографии
18:12
Андрей Бочаров снял с постов председателей трех комитетов обладминаСмотреть фотографии
17:50
Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 