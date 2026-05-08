В Волгограде запустили чат-бот для поиска бесплатного Wi-Fi





В Волгограде начал работу чат-бот «Сервис учета Wi-Fi инфраструктуры Волгоградской области» в мессенджере Макс. С помощью нового сервиса жители города и гости Волгограда могут получить оперативный доступ к информации о бесплатных точках Wi-Fi.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно найти бот. Сделать это можно в поисковой строчке в мессенджере Макс по нику @wifi_volgograd_bot. Отыскав бот, следует нажать на кнопку «Начать» для доступа к сети.

В преддверии 9 Мая волгоградцам и туристам советуют заранее подготовиться перед походом на массовые мероприятия и начать работу с ботом из дома или в гостнице, установив местоположение точек с бесплатным доступом к Сети.

Напомним, в День Победы в целях обеспечения безопасности в Волгограде будет ограничена работа мобильного интернета. Кроме того, возможны перебои в работе сервисов из «белого списка». Это временные ограничения.