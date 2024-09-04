В Волгограде потушили пожар на территории тракторного завода

Пожар в пустующем здании на бывшей территории Волгоградского тракторного завода потушили, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону.

- В 19:38 пожарно-спасательные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение на площади 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в оперативном ведомстве.

Напомним, что о черном дыме, который поднимается над бывшими проходными ВгТЗ и зданием заводоуправления, сообщили горожане. В настоящее время в помещениях административного здания расположены различные организации, в том числе медицинские. Пожар произошел на территории завода в отдельно стоящем здании, которое не эксплуатируется.