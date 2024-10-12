Происшествия

В Волгограде потушили пожар на территории промзоны тракторного завода

Происшествия 12.10.2024 10:03
0
12.10.2024 10:03

11 октября в Тракторозаводском районе Волгограда очевидцев напугали клубы чёрного дыма, поднимающегося с местной промзоны. Как сообщает ИА «Высота 102», на полузаброшенной территории горел строительный мусор.


- Вызов поступил в 17:11. В неэксплуатируемом здании горел строительный мусор на площади 30 кв. м. Пожарные расчёты 1 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:41, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, погибших и пострадавших во время ЧП нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Фото и видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.10.2024 13:09
Происшествия 12.10.2024 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2024 12:47
Происшествия 12.10.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2024 11:50
Происшествия 12.10.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2024 10:40
Происшествия 12.10.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2024 09:45
Происшествия 12.10.2024 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2024 08:12
Происшествия 12.10.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2024 20:15
Происшествия 11.10.2024 20:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2024 12:45
Происшествия 11.10.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2024 10:35
Происшествия 11.10.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2024 10:05
Происшествия 11.10.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2024 09:38
Происшествия 11.10.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2024 08:10
Происшествия 11.10.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2024 11:58
Происшествия 10.10.2024 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2024 09:44
Происшествия 10.10.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2024 13:36
Происшествия 09.10.2024 13:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
Андрей Бочаров поручил запустить движение СТ раньше срока. В ноябреСмотреть фотографии
13:09
В Камышине сгорела гостиница «Околица»Смотреть фотографии
12:47
В Кумылженском районе задержали устроившего смертельное ДТП подросткаСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде Андрей Бочаров поручил улучшить условия работы водителей трамваевСмотреть фотографии
11:50
Под Волгоградом погибла 17-летняя пассажирка улетевшей в кювет иномаркиСмотреть фотографии
10:40
Водителя, отправившего в больницу пешехода, разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде потушили пожар на территории промзоны тракторного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде «Лада Приора» сбила пешехода у автобусной остановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Котово после публикации V102.RU прикрыли «стыд» на городском стадионеСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде штрафы за саботаж платных парковок направят на ремонт дорогСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области за 29,8 млн рублей закупят новогодние подарки для школьниковСмотреть фотографии
21:15
В Урюпинске участник гумканвоя награжден медальюСмотреть фотографии
20:45
Сборная России с тремя спартаковцами победила в «Играх Каспия»Смотреть фотографии
20:15
В Волгограде минивэн протаранил легковушку из-за нерасторопного пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Синоптики рассказали, когда в Волгограде выпадет первый снегСмотреть фотографии
19:30
Тест: что ты знаешь о редакции «Высоты 102»?Смотреть фотографии
19:25
Первенство России по триатлону впервые пройдет в Волгограде 13 октябряСмотреть фотографии
19:05
Кассация признала незаконным захват земли в акватории пруда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Водителей предупредили о ледяной корке на трассе под СаратовомСмотреть фотографии
17:58
Волгоградцы доставили в зону СВО автомобиль и два мотоциклаСмотреть фотографии
17:46
Заслуженные артистки РФ Анна Девяткина и Елена Барышева приглашают в «Итальянское путешествие»Смотреть фотографии
17:11
В Волгограде осудят мужчину убившего булыжником неприятеляСмотреть фотографии
16:51
С больницы №15 в Волгограде взыскали 150 тыс. рублей за страдания ребенкаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде завершается благоустройство проспекта МеталлурговСмотреть фотографии
16:38
В Воронеже наглый волгоградец пытался угнать машину с АЗС: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Интернет в новые дома: ЕвроХим-ВолгаКалий повышает качество жизни сотрудников и их семейСмотреть фотографии
15:50
Опубликовано видео штурма СОБРом дома цыган под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде серия выстрелов испугала горожан возле ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Уединиться в мегаполисе: волгоградцам стали доступны квартиры с террасамиСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержаны члены банды Басаева и Хаттаба, напавшие на десантников в 2000 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
 