11 октября в Тракторозаводском районе Волгограда очевидцев напугали клубы чёрного дыма, поднимающегося с местной промзоны. Как сообщает ИА «Высота 102», на полузаброшенной территории горел строительный мусор.





- Вызов поступил в 17:11. В неэксплуатируемом здании горел строительный мусор на площади 30 кв. м. Пожарные расчёты 1 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:41, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, погибших и пострадавших во время ЧП нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Фото и видео: Волгоград / t.me