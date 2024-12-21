Федеральные новости

Защитников Курской области приравняют к ветеранам боевых действий

Федеральные новости 21.12.2024 06:27
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21.12.2024 06:27

Участники контртеррористической операции в Курской области  получат статус «Ветеран боевых действий». Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», поправки в закон «О ветеранах» Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию. Участникам операции также пересчитают выплаты задним числом. 

Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в связи с пробелами в законодательстве на данный момент присвоить статус участникам боев в Курской области пока что не представляется возможным. 

Напомним, президент 19 декабря во время прямой линии заявил, что все защитники России должны быть в равных условиях в вопросах получения выплат и статуса ветерана боевых действий.

После внесения поправок закон даст возможность военнослужащим и членам их семей право не только на повышенные выплаты, но и на ряд льгот.

— Некоторые вещи регулируются не законами, а нормативно-правовыми актами. Но уже понятно, что решение, как давать статус ветерана участникам боевых действий вне зависимости от рода войск и основания службы, в скором времени будет найдено, — пояснил Нилов.

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