Защитников Курской области приравняют к ветеранам боевых действий

Участники контртеррористической операции в Курской области получат статус «Ветеран боевых действий». Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», поправки в закон «О ветеранах» Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию. Участникам операции также пересчитают выплаты задним числом.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в связи с пробелами в законодательстве на данный момент присвоить статус участникам боев в Курской области пока что не представляется возможным.

Напомним, президент 19 декабря во время прямой линии заявил, что все защитники России должны быть в равных условиях в вопросах получения выплат и статуса ветерана боевых действий.

После внесения поправок закон даст возможность военнослужащим и членам их семей право не только на повышенные выплаты, но и на ряд льгот.

— Некоторые вещи регулируются не законами, а нормативно-правовыми актами. Но уже понятно, что решение, как давать статус ветерана участникам боевых действий вне зависимости от рода войск и основания службы, в скором времени будет найдено, — пояснил Нилов.