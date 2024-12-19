Происшествия

Двое пострадавших в жуткой аварии с фурой под Волгоградом остаются в больнице

Происшествия 19.12.2024 12:20
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19.12.2024 12:20


В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили информацию о состоянии пострадавших в жутком ДТП с участием грузовика в Светлоярском районе. По данным облкомздрава, в больнице в настоящее время остаются двое мужчин. 

– Двое мужчин 1999 и 2003 года рождения доставлены в больницу №15. Состояние стабильное, продолжают лечение, – сообщили в профильном комитете. 

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло накануне, 18 декабря, и попало на запись видеокамеры. На кадрах видно, как в ехавшую фуру сзади врезался Volkswagen Polo, в результате чего водитель грузовика потерял управление и снес ВАЗ-2114. Протащив легковушку около десятка метров, грузовик впечатал ее в столб и перевернулся. Volkswagen также врезался в другой грузовик, который выезжал с парковки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


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