Двое пострадавших в жуткой аварии с фурой под Волгоградом остаются в больнице





В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили информацию о состоянии пострадавших в жутком ДТП с участием грузовика в Светлоярском районе. По данным облкомздрава, в больнице в настоящее время остаются двое мужчин.

– Двое мужчин 1999 и 2003 года рождения доставлены в больницу №15. Состояние стабильное, продолжают лечение, – сообщили в профильном комитете.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло накануне, 18 декабря, и попало на запись видеокамеры. На кадрах видно, как в ехавшую фуру сзади врезался Volkswagen Polo, в результате чего водитель грузовика потерял управление и снес ВАЗ-2114. Протащив легковушку около десятка метров, грузовик впечатал ее в столб и перевернулся. Volkswagen также врезался в другой грузовик, который выезжал с парковки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



