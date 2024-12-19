Расследования

«Везли гумпомощь на СВО»: в Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП на пути к Луганску

Расследования 19.12.2024 10:35
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19.12.2024 10:35


В Волгоградской области просят откликнуться очевидцев крупной аварии в Суровикинском районе, в  результате которой один человек скончался, а второй получил тяжелые травмы.

- Мы ищем очевидцев этого ДТП, так как ГИБДД сложно разобраться, кто виноват, - сообщил V102.RU представитель пострадавшего в аварии водителя одной из машин. - К сожалению, видеорегистраторов ни у кого не было.


Как ранее сообщало информагентство, 15 ноября текущего года примерно в 15-30 час. на 126 км автодороги «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск» произошло столкновение автомашин Citroen С4 под управлением 49-летнего водителя не имеющего прав и автомашин Volvo с полуприцепом и «УАЗ». 


На данный момент известно, что водитель Citroen скончался в больнице. Второй пострадавший - водитель «УАЗа» - получил тяжелые травмы. Мужчина все это время проходил лечение в Волгограде и только накануне смог уехать домой - в Самарскую область.


- Пострадавший из Самарской области. Он вез гуманитарный груз в зону СВО. Там была еще одна машина - «Газель», тоже из Самарской области. Хотели сделать хорошее дело, но, естественно, после ДТП никто никуда не доехал, - рассказали информагентству представители пострадавшего.    

Всех, кто может помочь в установлении обстоятельств этой аварии, просим обращаться в редакцию по телефону: 8-937-55-66-102.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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