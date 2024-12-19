В Волгоградской области просят откликнуться очевидцев крупной аварии в Суровикинском районе, в результате которой один человек скончался, а второй получил тяжелые травмы.

- Мы ищем очевидцев этого ДТП, так как ГИБДД сложно разобраться, кто виноват, - сообщил V102.RU представитель пострадавшего в аварии водителя одной из машин. - К сожалению, видеорегистраторов ни у кого не было.





Как ранее сообщало информагентство, 15 ноября текущего года примерно в 15-30 час. на 126 км автодороги «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск» произошло столкновение автомашин Citroen С4 под управлением 49-летнего водителя не имеющего прав и автомашин Volvo с полуприцепом и «УАЗ».





На данный момент известно, что водитель Citroen скончался в больнице. Второй пострадавший - водитель «УАЗа» - получил тяжелые травмы. Мужчина все это время проходил лечение в Волгограде и только накануне смог уехать домой - в Самарскую область.





- Пострадавший из Самарской области. Он вез гуманитарный груз в зону СВО. Там была еще одна машина - «Газель», тоже из Самарской области. Хотели сделать хорошее дело, но, естественно, после ДТП никто никуда не доехал, - рассказали информагентству представители пострадавшего.

Всех, кто может помочь в установлении обстоятельств этой аварии, просим обращаться в редакцию по телефону: 8-937-55-66-102.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области