После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное дело





После смерти пассажирки поезда «Волгоград–Москва» Елецким линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. В основу дела, сообщает ИА «Высота 102», легли материалы проверки Липецкой транспортной прокуратуры.



– В августе 2025 года пассажирке поезда сообщением Волгоград – Москва, нуждающейся в медицинской помощи, во время стоянки на железнодорожных вокзалах Липецк и Елец вызваны медицинские работники. Прибыв на место, они не оценили тяжесть состояния больной и не приняли меры к неотложной госпитализации, вызову необходимых специалистов, тем самым не оказали пострадавшей надлежащую медицинскую помощь, - сообщается в заявлении прокуратуры.

Напомним, что весь путь из Волгограда в столицу молодая женщина проделала в бессознательном состоянии, а госпитализировали Елену только в Москве. Столичные специалисты провели операцию, однако женщина скончалась спустя две недели, не приходя в сознание. Выяснилось, что у нее был венозный инфаркт с обширным кровоизлиянием в мозг.

ИА «Высота 102» ранее сообщало, что несчастье случилось с соцработником из Москвы. Врачи, которых вызвали в вагон, осмотрели пассажирку лишь визуально, заявив, что она спит. Впоследствии медики утверждали, будто бы будили женщину, однако она попросила ее не беспокоить.