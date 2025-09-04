После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное дело

После смерти пассажирки поезда «Волгоград–Москва» Елецким линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. В основу дела, сообщает ИА «Высота 102», легли материалы проверки Липецкой транспортной прокуратуры.
– В августе 2025 года пассажирке поезда сообщением Волгоград – Москва, нуждающейся в медицинской помощи, во время стоянки на железнодорожных вокзалах Липецк и Елец вызваны медицинские работники. Прибыв на место, они не оценили тяжесть состояния больной и не приняли меры к неотложной госпитализации, вызову необходимых специалистов, тем самым не оказали пострадавшей надлежащую медицинскую помощь, - сообщается в заявлении прокуратуры.
Напомним, что весь путь из Волгограда в столицу молодая женщина проделала в бессознательном состоянии, а госпитализировали Елену только в Москве. Столичные специалисты провели операцию, однако женщина скончалась спустя две недели, не приходя в сознание. Выяснилось, что у нее был венозный инфаркт с обширным кровоизлиянием в мозг.
ИА «Высота 102» ранее сообщало, что несчастье случилось с соцработником из Москвы. Врачи, которых вызвали в вагон, осмотрели пассажирку лишь визуально, заявив, что она спит. Впоследствии медики утверждали, будто бы будили женщину, однако она попросила ее не беспокоить.
На ситуацию ранее обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по данному факту.