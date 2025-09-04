Волгоградский областной суд отберет присяжных-заседателей, которые будут судить 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в убийстве многодетной матери Екатерины Буравлевой. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, накагуне, 3 сентября, Пака, который ранее из-за болезни не мог участвовать в заседании, впервые доставили на судебный процесс. Длился он менее часа.

- Обсуждались организационные вопросы. Обговорили регламент. 4 сентября начнется отбор присяжных заседателей. Заседание пройдет в закрытом режиме, - сообщил V102.RU заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

В среду съемка участников процесса была запрещена. Против фото- и видеосъемки выступили сторона обвинения и сам Александр Пак.

По делу 74-летнего водителя предстоит сформировать коллегию присяжных в количестве 8 человек, которые вынесут свой вердикт фигуранту уголовного дела. Списки кандидатов в присяжные-заседатели составляют с помощью специальной программы, которая подбирает людей случайным образом для участия в процессе. Кандидатам в присяжные на этот процесс было направлено порядка 2000 приглашений. Их отбор судом будет проводиться на основании УПК РФ. Отметим, что присяжным может стать любой гражданин, который соответствует определенным требованиям, в числе которых возраст, отсутствие судимости, состояние здоровья и др. Порядок отбора присяжных регламентируется УПК РФ.

Напомним, что ранее заседания переносились два раза из-за болезни обвиняемого, который находился в ЛИУ-15 и не мог присутствовать на судебном заседании. Проводить процесс с участием присяжных дистанционно законодательство не позволяет.

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Преступление было совершено 22 октября 2024 года на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW X7, которым управлял Пак, задел машину многодетной матери Екатерины Буравлевой. Водитель попытался уехать, но женщина попыталась его остановить, схватившись за ручку водительской двери внедорожника. Однако Пак совершил несколько маневров, в результате женщина упала, а потом внедорожник проехался по ней. Пак с места происшествия скрылся. Многодетную мать пытались спасти в клиниках Волгограда и Москвы, но 29 ноября она скончалась.