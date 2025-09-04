Расследования

Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арест

Расследования 04.09.2025 15:09
Бизнесмену из Саратова Виктору Качуровскому смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО Волгограда под домашний арест. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. При этом заместитель главы города Котово Борис Тареев, арестованный вместе с Качуровским, остался в СИЗО – под стражей чиновник пробудет до 31 октября 2025 года.

По данным ИА «Высота 102», меру пресечения саратовскому олигарху смягчили в связи с тем, что он оказывает активное содействие следствию и дает показания, изобличающие других участников преступлений. Домашний арест будет исполняться на территории Волгограда. Иными словами, Виктор Качуровский не покинет территорию областного центра. 

Напомним, Борис Тареев и Виктор Качуровский были задержаны в середине апреля этого года. По версии следствия, Тареев получил от бизнесмена, который владеет ООО «Энергосбыт», обеспечивающим функционирование теплового хозяйства муниципалитета, 300 тысяч рублей за покровительство организации. По данным источника информагентства, Тареев утвердил схему теплоснабжения, являющуюся основой инвестиционной программы, что давало право компании Качуровского получать значительные средства на компенсацию затрат сверх установленного тарифа. Речь может идти о миллионах рублей из бюджета региона.

Борис Тареев и Виктор Качуровский были арестованы Центральным районным судом 15 апреля 2025 года. Затем мера пресечения была продлена до 31 августа. Тогда адвокаты чиновника и бизнесмена просили изменить меру пресечения своим подзащитным. Так, основанием для изменения меры пресечения Тарееву адвокаты называли его тесную связь с семьей, которая даже сняла квартиру после случившегося в Котово. Что касается Качуровского, то его адвокаты ссылались на проблемы со здоровьем бизнесмена.

Уже в то время, когда партнеры находились в СИЗО, стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с Качуровским. Бывшего главного  редактора газеты администрации Котовского района «Маяк» Тамару Сидорову заподозрили в получении взятки в размере 400 тысяч рублей от владельца котельных города. По версии следствия, руководитель газеты получила эти деньги в 2023 году за подготовку материалов в интересах  ООО «Тепловая компания Котово», учредителем которой до реорганизации являлась ООО «Электросбытовая компания» Качуровского.

