Юные легкоатлеты отметили День города забегом





В Волгограде сегодня, 7 сентября, в рамках празднования 436-летия города были проведены легкоатлетические кроссы. Спортивное мероприятие собрало на Нулевой продольной около 600 юных волгоградцев.





На дистанции в 1589 м, равную году основания города, приняли участие школьники, учащиеся вузов и ссузов города. Семейные команды пробежали дистанцию, символизирующую возраст города – 436 м.

Также у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» прошли городские чемпионаты среди лиц с ограниченными возможностями по дартсу, настольному теннису и бочче.

На сцене верхней террасы центральной набережной перед горожанами выступили воспитанники муниципальных спортивных школ по спортивной и художественной гимнастикам, акробатике, танцам, тхэквондо и киокусинкай.

Напомним, завершится вечер трехчасовым концертом га площадке амфитеатра. В качестве хедлайнера выступит музыкант, композитор и автор песен Джанго (Алексей Поддубный), который исполнит свои самые известные композиции.

Видео: администрация Волгограда; Фото: архив V102.RU