Горячая пошла: на севере Волгограда обновили еще один рециркуляционный трубопровод





Почти 600 метров сети горячего водоснабжения обновили в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Метростроевской. Специалисты заменили участки подающего и рециркуляционного трубопроводов в подвалах домов №9 и №11.

– Старые изношенные трубы заменили на новые – из оцинкованной стали. Они прослужат не менее 30 лет. Чтобы в случае технологических нарушений на других сетях в подвале трубы ГВС не были подтоплены, их смонтировали высоко под потолком. А для сохранения от коррозии и улучшения теплоизоляционных свойств их покрыли специальной трехслойной «Броней», – сообщили в пресс-службе «Концессии теплоснабжения». – Покрытие наносится в три слоя: сначала грунт, затем основа, а следом – третий слой, который при нанесении смешивается со вторым и образует пену. Так получается прочное покрытие, которое помогает сохранять нужную температуру воды внутри трубы.





Кроме того, на трубопроводе смонтировали дополнительные запорные краны, которые позволят, при необходимости, перекрыть подачу теплоносителя в один из домов, не затрагивая второй. Заменили специалисты и участок трубопровода ГВС между домами №9 и №11. Они проложили под землей современные полимерные трубы, устойчивые к коррозии, с хорошей теплоизоляцией.

В системе горячего водоснабжения рециркуляция необходима для поддержания нужной температуры воды. Если такой трубы в системе дома нет, горячая вода подается по подающему трубопроводу абонентам. Если водой долго не пользуются, она застаивается в системе, постепенно остывая. Чем больше протяженность труб и количество разветвлений трубопровода, тем большее количество воды застаивается и остывает. При наличии рециркуляции вода постоянно находится в движении по трубам, периодически возвращаясь в центральный тепловой пункт и подогреваясь там.