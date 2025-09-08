18 иностранных рабочих-нелегалов, которых силовики поймали на территории теплиц в Волгоградской области, вышлют из страны. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 8 сентября, в ГУ МВД России по региону.

Масштабные рейды с участием сотрудников полиции и УФСБ России по региону, как уточнили в Главке, прошли на землях сельскохозяйственного назначения и в тепличных хозяйствах, а также на объектах строительства, в СНТ и других местах их возможного пребывания.

Всего в подразделения полиции было доставлено 56 иностранцев. К административной ответственности за осуществление незаконной трудовой деятельности привлечены 36 человек. В нарушении миграционного законодательства обвиняются 18 иностранцев. В отношении них составлены административные материалы по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

До выдворения за пределы РФ они будут находиться в Центре временного содержания.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области