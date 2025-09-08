



«Ротор» накануне, 7 сентября, в девятом туре Первой лиги обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Волгоградская команда одержала пятую победу в сезоне. Подробности игры, состоявшейся в День города, в репортаже ИА «Высота 102».





В связи с нестабильной работой интернета в воскресенье волгоградский клуб заранее предупредил болельщиков о том, что на территории стадиона не будет работать магазин клубной атрибутики, а билеты рекомендовали распечатать или скачать. Но проблем со входом на игру и больших очередей не наблюдалось. К слову, на этот раз до рекорда сезона волгоградские зрители не дотянули. Но и показатель в 18473 болельщика, а именно столько человек пришли на матч, - один из лучших результатов посещаемости в нынешнем первенстве.





«Ротор» подошел к отчетной игре в прекрасном настроении. Напомним, волгоградцы 3 сентября разгромили песчанокопскую «Чайку» с забитыми голами на любой вкус. По сравнению с этой яркой и событийной встречей в Ростовской области главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сделал одно изменение в стартовом составе. Вместо нападающего Александра Хохлачёва вышел лучший бомбардир команды в этом сезоне Илья Сафронов. Отметим, с первых минут также появились четыре экс-игрока хабаровчан - защитники Покидышев и Фомин и полузащитники Макаров и Симонян.





«СКА-Хабаровск» на данном отрезке турнира находится в кризисе, о чем на послематчевой пресс-конференции заявил их наставник Алексей Поддубский. Армейцы до визита в Волгоград не побеждали на протяжении пяти туров. Неделю назад красно-синие в гостях проиграли «Арсеналу». Интересно, что встреча с «Ротором» для дальневосточников началась в час ночи по хабаровскому времени. Но, как отметил Поддубский, команда за прошедшую неделю после вояжа в Тулу успела адаптироваться к смене часовых поясов.





Вероятно, результативный матч с «Чайкой» внушил дополнительную уверенность и раскрепощенность в действия футболистов «Ротора», которые накануне подарили зрителям большое количество красивых комбинаций и эффектных технических элементов. Хозяева начали весьма активно и с первых минут стали угрожать воротам соперника. Прекрасная возможность забить была у Сафронова на самом старте - Илья не попал как следует по мячу и не смог из-за этого нанести потенциально опасный и, возможно, голевой удар. Затем Давидян прорвался по флангу, зашел в штрафную и мощно пробил - голкипер Кузнецов, дебютировавший в этом сезоне, перевел мяч на угловой.





Вскоре Фомин точно выбросил мяч из аута, а Давидян снова атаковал. На этот раз девятый номер волгоградцев эффектно, но не эффективно пробил в падении через себя - мяч пролетел далеко от створа ворот. Отметим, ауты Фомина оказались тайным оружием «Ротора» в этой игре - волгоградцы не раз смогли создать опасность после розыгрышей стандартов на чужой половине.

Давление хозяев поля, действовавших первым номером, нарастало. Бардыбахину не хватило точности после навеса Симоняна и скидки Сафронова. В концовке тайма дважды с выгодной позиции пробил Макаров, но оба раза защитники гостей блокировали удары. В итоге СКА большими усилиями и отчасти благодаря фарту сохранил ворота «сухими» к перерыву. Армейцы тоже пытались огрызнуться в контратаке, однако безрезультатно. Чагров остался совсем без работы до ухода в раздевалки.





Волгоградские футболисты выдали один из лучших первых таймов по качеству футбола в текущем сезоне, что порождало уверенность в том, что ожидаемый гол - это лишь вопрос времени. При этом во второй половине первый опасный момент создали дальневосточники. Гурциев со штрафного коварно пробил - Чагров ликвидировал угрозу.





Вскоре хозяева нашли «ключ» к воротам армейцев. Волгоградцы разыграли комбинацию - Сафронов отдал на Бардыбахина, который, в свою очередь, прострелил в штрафную, где Арбузов добрался до мяча и перевел его на набегающего Короткова. Александр в одно касание неотразимо пробил в верхний угол и забил столь долгожданный гол как для всей команды, так и для него самого - защитник впервые отличился в составе сине-голубых.





«Ротор» вышел вперед. А вскоре подопечные Бояринцева имели отличную возможность удвоить преимущество. Давидян быстро выбросил мяч на забежавшего в штрафную Симоняна. Артём выполнил прострел и переиграл Кузнецова, но защитник СКА выбил мяч в последний момент из-под ноги Сафронова и не дал тому поразить пустые ворота.





Тренерский штаб «Ротора» на исходе часа игры произвел тройную замену. На поле появились Азнауров, Мальцев и Сасин. По словам Бояринцева на пресс-конференции, такая массовая рокировка была сделана с целью освежить атаку, добавить в прессинге и усилить давление на флангового опытного полузащитника красно-синих Гаглоева. Остальные две замены в составе хозяев произошли из-за травм игроков. Давидян и Бардыбахин по этой причине досрочно завершили игру во втором тайме.





После забитого гола волгоградцы стали действовать более расчетливо и снизили активность на чужой половине, больше сосредоточившись на сохранении счета. При этом хабаровчане в заключительной десятиминутке все же провели самую опасную атаку. Вышедший на замену испанский легионер Алкалде из-за ошибки в защите хозяев остался один на один с Чагровым в штрафной и опасно пробил. Никита оказался начеку и совершил важнейший сейв в падении.

В конце матча «заколдованными» оказались ворота армейцев для Мальцева. Михаил дважды за несколько минут попал в штангу (на добивании Сасин мог забивать, но его удар был заблокирован) и перекладину с опасного штрафного в компенсированное время. К слову, нарушение правил, приведшее к этому стандарту, совершил игрок хабаровской команды Носков, который получил вторую желтую карточку и был удален с поля.





В итоге «Ротор» одержал минимальную победу со счетом 1:0 и поздравил тем самым волгоградцев с Днем города. Но по игре хозяева явно могли, если не повторить результат матча с «Чайкой», то хотя бы приблизиться к нему. Волгоградским болельщикам остается надеяться, что все нереализованные моменты сине-голубые оставили на следующие встречи.





14 сентября в 17-00 ч. «Ротор» на «Волгоград Арене» примет «КАМАЗ» в десятом туре. Напомним, этот матч будет посвящен 30-летию игр «Ротора» с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА.

Волгоградская команда заработала 17 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» расположился на 10-м месте с девятью баллами.

Денис Бояринцев, конечно, остался доволен результатом, но посетовал на недостаточную реализацию в атаке.

- Первый тайм получился очень интересным. Хорошее доминирование, много голевых моментов создали. Была крупная победа накануне. Сегодня мы создали в разы больше моментов, чем в матче с «Чайкой», но реализация оставляет желать лучшего. По содержанию классный футбол. Первый тайм - на пять с плюсом отработали. Во второй половине после забитого гола немного отдали инициативу. Никита выручил в ближнем бою. Когда игра немного раскрылась, такое количество быстрых атак надо реализовывать и доигрывать спокойно. Довольны результатом. Отдать должное - был непростой «тройник». Многие те, кто играл во всех этих матчах, выжаты как лимон. Последние минуты тяжело дались. Выдержали, проявили характер и добились нужного результата. С учетом моего большого игрового опыта из-за нереализованных моментов матчи могут переворачиваться. Ребята, несмотря на территориальное преимущество во втором тайме, хорошо отработали в обороне. В начале замены чуть просели, но потом разбегались парни и начали терзать. Особенно Дима Сасин в быстрых атаках, Саша Хохлачёв борьбу навязывал и Имран Азнауров подал свежести на левом фланге. Было бы больше удовлетворения, если использовали эти моменты. Но еще раз - самое важное, что мы выиграли и взяли три очка, - заявил главный тренер «Ротора».

Также «Ротор» поздравил жителей Волгограда с днем рождения города.

-Как в раздевалке было сказано - на праздники «Ротор» дает сложные результаты. Здорово, что порадовали болельщиков в День города хорошей игрой и желанной победой. Всех с праздником! - завершил свою пресс-конференцию наставник волгоградской команды.

А вот Алексей Поддубский остался недоволен действиями своих подопечных в обороне.

- Сами создавали моменты у наших ворот. Соперник выбегал в быструю атаку. У нас тоже были опасные атаки, не забили. Исполнительское мастерство выходит на первое место. Сами привозим и реализация хромает. Попали в сложную ситуацию, но так и проявляется характер команды, чтобы она смогла из нее вылезти, - отметил специалист.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев и Андрей Поручаев V102.RU