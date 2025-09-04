Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободе





В Москве арестованные по подозрению во взяточничестве топ-менеджеры строительных фирм АО «Приволжтрансстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» попытаются выйти из СИЗО на свободу. Руководители компаний Александр Гаврюченков и Елена Гурьянова обжаловали меру пресечения в виде ареста. Согласно картотеке, соответствующие ходатайства поступили в Мосгорсуд.

Отметим, что в картотеке суда нет информации о том, обжаловали ли меру пресечения ещё один фигурант расследования – замдиректора АО «Приволжтрансстрой» Сергей Одинёв.

Напомним, массовое задержание директоров и заместителей известных в регионе компаний произошло на прошлой неделе, 28 августа. Все они были в тот же день доставлены в Москву. Следствие подозревает волгоградских строителей в даче взяток в особо крупном размере. Решением Басманного суда Москвы фигуранты на время следствия были заключены под стражу.

Фото: Мосгорсуд