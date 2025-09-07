18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»





Стало известно количество болельщиков, которые пришли на матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» на «Волгоград Арену» 7 сентября. 18437 зрителей в эти минуты наблюдают за игрой с трибун.

Это меньше, чем было на предыдущей домашней игре. Тогда число болельщиков на матче «Ротора» и «Спартака» из Костромы перевалило за 20 тысяч – 20050 человек, что стало новым рекордом посещаемости.



Между тем, матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» продолжается. «Ротор» открыл счет на 50-й минуте. Забил гол один из новичков сине-голубых Александр Коротков.





