



Одним из ярчайших воспоминаний детей довоенного Сталинграда становился поход в зоопарк. Работавший на месте современного Городского парка, он удивлял своих маленьких гостей огромными слонами, медведями, обезьянами и резвыми сайгаками. Судьба сталинградского зоосада была наполнена как самыми светлыми, так и поистине драматичными событиями. Но обо всем расскажем по порядку.

Первое подобие зоосада в наших краях появилось еще в XVIII веке. В 1739 году по указу императрицы Анны Иоанновны царицынского коменданта Кольцова обязали каждый год присылать в Москву немалое количество животных - 10 кабанов, 20 диких коз, 10 сайгаков и 100 пар серых куропаток.

- Обычно животные, которых после помещали в Измайловский императорский зверинец, отправлялись в путь в сентябре. А до этого они содержались в помещениях, располагавшихся в 15 верстах севернее Царицына, у реки Мечетной, - рассказывает волгоградский историк, кандидат философских наук Сергей Иванов. – При нем был построены изба и караулка для казаков – все это хозяйство содержалось за счет казны.

О создании зоосада в его современном представлении в Царицыне задумались еще в начале двадцатого века. Тогда с подачи Церкви в городе собрали общество покровительства животных, планировавшего не только открытие амбулаторной лечебницы, но и обучение жителей милосердному отношению к живым существам.

- Первое заседание царицынского отдела этого общества состоялось в марте 1903 года. Но открыть в Сталинграде место для содержания и изучения животных удалось только в 1929 году, когда в городе создали биологическую станцию, подчиненную городскому отделу народного образования, - отмечает краевед. - Спустя девять лет после открытия станция заметно преобразилась. Ее сотрудники расширили участок, задействовав выделенные властями два гектара земли в самом центре Сталинграда, пополнили зоосад животными – в мае здесь насчитывали 320 животных и птиц разных видов. На этой же территории занимались цветоводством, продавая горожанам различные семена. Из объявлений в местных газетах можно понять, что в зоосаду по адресу Володарского, 37 находились также две цветочные оранжереи площадью больше 150 квадратных метров.





Становясь все масштабнее и густонаселеннее, сталинградский зоопарк превращался в ожившую мечту местных мальчишек и девчонок. Живущий здесь «коллектив» наверняка вызвал бы немало эмоций и у современных детей. Что уж говорить про посетителей тех лет, не избалованных развлечениями на любой вкус и цвет.

- В 1935 году дирекция зоосада стала закупать экзотических животных из-за рубежа. Однажды сюда прибыло целых пять вагонов с живностью, среди которых были львы, леопарды, барсы, рыси, гиены, бурые, гималайские и полярные медведи, волки, лисы, шакалы, ламы, косули, дикобразы, еноты, барсуки, обезьяны, страусы, попугаи, а также большая партия болотных и водоплавающих птиц. Кстати, на продажу здесь разводили экзотических рыбок, певчих птиц и попугайчиков. А на новогодние каникулы зоосад организовывал детские катания на северном олене, пони и ослах, - перечисляет историк Сергей Иванов. – Безусловно, содержание такого количество животных требовало немалых вложений, поэтому входной билет подорожал с 50 до 75 копеек для взрослых и с 25 до 40 копеек для детей до десяти лет. Известно, что в 1935 году гостями зоосада стали 187 тысяч взрослых и 227 тысяч детей.





Несмотря на, казалось бы, бурный расцвет и внимание как посетителей, так и сталинградских журналистов, в начале 40-х местные власти оценивали зоосад с легкой долей скепсиса.

- В июне 1937 года пресса писала, что «на днях городской совет признал целесообразным передать его зоологическому центру. … заместитель директора зоологического центра тов. Боровиков сообщил, что зоологический центр предполагает сделать наш сад подлинно культурным учреждением. – Мы намерены, - говорит он, - значительно обновить состав животных и дать новых, которых еще никогда здесь не было. В частности, вместо слоненка будет доставлен гигант-слон, ростом в 2,5 метра. Клыки его достигают длины в 1 метр. Таких слонов в СССР только два. Затем мы намерены прислать сюда косуль, козерогов, архаров, а также львицу и уссурийского тигра, живущих в одной клетке. В Сталинграде будет создан своего рода дом отдыха для экзотических животных, находящихся в других более северных городах и страдающих там от холода. Кроме того, зооцентр намерен создать в Сталинградской области крупную базу по приобретению местных животных для других зоологических садов. На работу в сад приглашены ученый зоолог и лектор-экскурсовод», - цитирует Сергей Иванов.

Вскоре в сталинградский зоопарк действительно повезли «экзотику». Новыми обитателями крупного центра стали кавказские медвежата, четверо львят, три уссурийских тигренка. Их, к слову, планировали оставить в городе до совершеннолетия, а дальше продать за рубеж. Жителям города предлагали посмотреть и на других животных, которых прежде они наверняка видели только в книгах и учебниках – сетчатого питона длиной два с половиной метра, монгольских фазанов, макаку и зеленую мартышку. При таком разнообразии настоящими звездами зоосада в центре города оставались очаровательные слоны – Мимоза и Нелли, приехавшие в город на Волге из Индии, и слон Шанго.





О местных любимицах детей говорили буквально в каждом новом выпуске местных газет. О них же в своем романе «Барбаросса» упоминает и писатель Валентин Пикуль.

- Летом Сталинград удушал людей нестерпимым зноем, часто шел «царицынский дождь» — ветер с пылью. Детишек вывозили в пионерские лагеря поближе к колхозам, утопавшим во множестве фруктовых садов, многие горожане отдыхали в донских станицах. Оставшиеся в городе на каждом перекрестке занимали очереди за газированной водой — людей мучила жажда. Дети просили родителей отвести их в зоопарк, где проживала тогда общая любимица сталинградцев индийская слониха Нелли. В парке культуры и отдыха с парашютной вышки прыгали отважные девушки, придерживая раздутые колоколом ситцевые сарафанчики. У пивных киосков, как всегда, дрались пьяные, свистели дворничихи, сбегалась милиция в белых гимнастерках и шлемах витязей. Облезлые старенькие трамваи ерзали на поворотах улиц, выскребая из рельсов искры с пронзительным визгом».

- В наш регион также присылали животных из степного украинского заповедника «Аскания Нова» - аравийского зебу, крымских оленей, белую и пятнистую ланей, асканийских фазанов и огарей, - продолжает краевед. - В августе 1937- го Сталинградский зоосад получил годовалую антилопу «полосатая гну». А в октябре того же года из московского зоопарка нам привезли огромного капского льва и белых медведей.





За несколько лет до начала войны местные журналисты рассказывали о том, что зоосад находится в весьма удручающем состоянии – в качестве главных изъянов назывались и полуразрушенные вольеры для животных, и заваленную хламом территорию. Авторы материалов делали выводы о том, что «городские организации на зоосад не обращают никакого внимания». В ответ на критику власти сетовали на скромность территории и обещали обустроить парк либо в расположенном в отдалении от центра саду Лапшина, либо в долине реки Царицы. Однако время показало, что все эти проекты так и не получили жизни.

А зоосад тем временем жил и развивался, несмотря на определенные «но». Специалисты живого уголка – всего в штате числилось 35 человек - занимались исследованиями, пытаясь не только успешно акклиматизировать животных, но и получить от них потомство.

- В августе 1937 года над Сталинградским зоосадом заметили четырех аистов. Научный сотрудник Шпаковский провел успешный опыт и надеялся в будущем добиться их размножения в неволе, - комментирует Сергей Иванов. - В феврале того же года «Сталинградская правда» рассказала о попытках скрестить одну из двух самок муфлона с домашним бараном, которые продолжались 3 года и все же закончились удачно. Также в феврале зоосад получил зубро-бизона, появившегося при скрещивании бизона с зубром, имеющим небольшую примесь крови украинской коровы. Интересно, что зоолог Шпаковский не просто проводил исследования, но и приглашал заниматься наукой сталинградских детей. В июне 37-го в его кружок юных натуралистов записалось до 30 школьников.

Начавшаяся война запустила обратный отсчет в жизни знаменитого зоосада. Большая часть животных погибла при попытке эвакуации – по информации из архивов, открытую баржу разбомбили 1 августа 1942-го. При погрузке предстоящую беду почувствовала только слониха Нелли. Она по-настоящему взбунтовалась, оборвав канат-привязь и убежав в город.

- Первый секретарь Сталинградского обкома Алексей Чуянов упоминал в мемуарах, что убежавшая при эвакуации слониха Нелли подружилась с его овчаркой Астрой и играла с ней в опустевшем саду, а после погибла от взрыва бомбы, - говорит Сергей Иванов. – А вот инструктор политотдела 42-й отдельной краснознаменной стрелковой бригады Большаков в своих мемуарах вспоминал, что с 18 по 26 сентября вместе с нашими солдатами находился и слон из зоопарка. «Он шел от тоннеля по Краснознаменской в сторону Волги и не раз был ранен, из его ран сочилась кровь. Слон же спокойно отходил вместе с нашей линией фронта, прячась от обстрела за стенами уцелевших зданий. Моряки Жукова полюбили слона как своего верного братишку и не оставляли его одного. Его кормили, чем могли, давали воды, делая это, как правило, ночью, ночью же отводили его на новые рубежи. Так дошел он с моряками почти до самой Волги. Но все его друзья постепенно выбыли из строя – кто погиб, кто был ранен. К 26 сентября никого из них не осталось в строю, слон оказался в одиночестве. Последующая судьба его мне неизвестна. «Пробираюсь, бывало, к своим по Краснознаменской, - вспоминает бывалый моряк, начальник штаба 4-го батальона Дмитрий Трунцев, - и порой сомневаюсь, кто же впереди – свои или фашисты? А когда увижу слона, стоящего где-нибудь у стены, сразу определяю, что здесь в домах наши моряки. Для всех нас слон был незаменимым ориентиром»».

Слона, напуганного бесконечными разрывами и истошно кричащего о своем страхе, запомнили не только солдаты. Этот протяжный стон навсегда врезался в память и тех детей, которым пришлось узнать и пережить войну.

– Мама работала в эвакогоспитале, потом на рытье противотанковых рвов, а бабушка водила меня в Сталинградский зоосад. Запомнилось городское чудо – неторопливый, важный слон. Мой знакомый Виктор Дроботов рассказывал, как после начала бомбардировки ночью жители потянулись в сторону переправы. Их путь пресекла колонна танков, направлявшихся через Астраханский мост к Мамаеву кургану. На мосту стояли часовые, какой-то командир с двумя шпалами в петлицах кричал и размахивал наганом. Вдруг на спуске к мосту появился обезумевший слон. Он тяжело бежал вниз, размахивая хоботом, и издавал раздирающие душу трубные звуки. Он обезумел от того, что натворили люди. Казалось, людям должно было стать от этого жутко. Но, как ни странно, на мосту, несмотря на грохот близко рвавшихся бомб, водворилось спокойствие. Слон, понукаемый людьми, протопал через мост, кто-то крикнул двух солдат, и они бросились за ним. «К Волге его надо!» - кричали им вдогонку. Инстинкт привел его к реке. Удивительно, что ни один художник, ни один кинорежиссер не оценили весь сюрреализм этой пронзительной ситуации, - рассказывают в книге «Сталинградское детство» историю будущего знаменитого конструктора Тракторного завода, а тогда четырехлетнего мальчишки Олега Ширяева.

На этой печальной ноте в истории зоосада поставили точку. В отстроенном после войны городе его уже не возрождали. Редкие фотографии питомцев и сохранившиеся воспоминания мальчишек и девчонок тех лет – вот и все, что осталось от когда-то любимого места горожан.

Фото предоставлено Сергеем Ивановым, коллаж Алексея Костякова