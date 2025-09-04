Расследования

Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушки

Расследования 04.09.2025 11:27
0
04.09.2025 11:27


Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 52-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности своей пожилой матери и троим приемным детям. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщине по ч.3 ст. 109 УК РФ назначено 3,5 года лишения свободы условно.

Страшная трагедия, которая унесла жизни троих несовершеннолетних детей произошла 25 января текущего года в доме №13 по улице Героев Тулы. Следователи установили, что женщина ушла на работу, оставив со своей 78-летней матерью троих приемных детей - 5-летнего мальчика и 4-летних девочек-близняшек. Причиной пожара стала детская шалость. 

- Женщина не убрала в недоступное для детей место зажигалку. Впоследствии малыши воспользовались зажигалкой, что привело к возгоранию в квартире, гибели малолетних детей и матери подсудимой, - рассказала Черединина.

Следствием и судом установлено, что незадолго до трагедии дети уже брали зажигалку и поджигали ей мебель. Тогда пожар удалось предотвратить, но должные выводы приемная мать не сделала, оставив зажигалку в доступном для малышей месте. 

Ранее сообщалось, что очаг возгорания был обнаружен на верхнем ярусе детской кроватки. Тогда сообщалось, что на месте происшествия погибли пожилая женщина и девочки-близняшки. Следственным отделом по Тракторозаводскому району возбуждено уголовное дело по  ч.3 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где он через некоторое время скончался.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.09.2025 13:04
Расследования 04.09.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 12:50
Расследования 04.09.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 12:49
Расследования 04.09.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 11:47
Расследования 04.09.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2025 09:39
Расследования 04.09.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 19:29
Расследования 03.09.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 16:46
Расследования 03.09.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 16:09
Расследования 03.09.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 13:56
Расследования 03.09.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 11:38
Расследования 03.09.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 11:29
Расследования 03.09.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 09:25
Расследования 03.09.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 07:03
Расследования 03.09.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 20:32
Расследования 02.09.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 18:35
Расследования 02.09.2025 18:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
10:46
Андрей Бочаров обсудил социально-экономическое развитие регионаСмотреть фотографии
10:36
Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
Играем в долгую? Эксперты назвали четыре способа, которые помогут волгоградцам приумножить накопленияСмотреть фотографии
10:19
Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
Все – случайные люди: суд в тайне отберет присяжных по делу водителя ПакаСмотреть фотографии
08:53
Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллыСмотреть фотографии
08:28
4 БПЛА сбили над Волгоградской областью к утру 4 сентябряСмотреть фотографии
08:08
Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
В России заработал сервис для защиты детей и пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
07:44
Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛАСмотреть фотографии
07:36
Росавиация разрешила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
07:19
Силы ПВО сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области похоронят погибшего в 2024 году на СВО Александра ЛебедеваСмотреть фотографии
06:34
Под Волгоградом открыли новый спецприемник на 30 арестантовСмотреть фотографии
06:23
Из Михайловской ЦРБ уволился главврач Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
06:05
Дизтопливо подорожало в Волгограде на 10 копеекСмотреть фотографии
05:46
2 авиарейса отменили в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
21:33
«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
 