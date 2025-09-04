Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушки

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 52-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности своей пожилой матери и троим приемным детям. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщине по ч.3 ст. 109 УК РФ назначено 3,5 года лишения свободы условно.

Страшная трагедия, которая унесла жизни троих несовершеннолетних детей произошла 25 января текущего года в доме №13 по улице Героев Тулы. Следователи установили, что женщина ушла на работу, оставив со своей 78-летней матерью троих приемных детей - 5-летнего мальчика и 4-летних девочек-близняшек. Причиной пожара стала детская шалость.

- Женщина не убрала в недоступное для детей место зажигалку. Впоследствии малыши воспользовались зажигалкой, что привело к возгоранию в квартире, гибели малолетних детей и матери подсудимой, - рассказала Черединина.

Следствием и судом установлено, что незадолго до трагедии дети уже брали зажигалку и поджигали ей мебель. Тогда пожар удалось предотвратить, но должные выводы приемная мать не сделала, оставив зажигалку в доступном для малышей месте.

Ранее сообщалось, что очаг возгорания был обнаружен на верхнем ярусе детской кроватки. Тогда сообщалось, что на месте происшествия погибли пожилая женщина и девочки-близняшки. Следственным отделом по Тракторозаводскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где он через некоторое время скончался.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.