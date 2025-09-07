



Председатель Госдумы и председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Могилев отметил большое значение комиссии по защите исторической памяти, созданной в Волгограде — Сталинграде.

Володин поблагодарил заместителей председателей ГД и Нацсобрания Республики Беларусь за начало работы комиссии по сохранению и защите исторической памяти, напомнив, что решение о её создании было принято по предложению президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Волгограде.

— Надо сказать спасибо нашим коллегам-заместителям. Они начали работу в Комиссии, которая была создана в городе-герое Волгограде — Сталинграде. В городе, где как раз из истории Великой Отечественной войны, мы с вами знаем, произошёл перелом в той кровавой войне, когда мы начали наступать, — заявил председатель ГД.

Фото: Госдума