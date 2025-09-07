Спорт

Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»

Спорт 07.09.2025 18:04
0
07.09.2025 18:04


В эти минуты на «Волгоград Арене» начался матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск». Перед игрой по традиции болельщиков развлекали ходулисты, ростовая кукла человек-газон, с которыми мог сфотографироваться любой желающий, а верные поклонники сине-голубых оставляли  слова поддержки на стене пожеланий.


Автограф-сессию на площади перед стадионом сегодня проводил Никита Плотников, и, как и на предыдущих матчах, перед болельщиками выступила кавер-группа.


Между тем, некоторые коррективы в привычный ритм работы стадиона в день матча внесли проблемы с интернетом. Так, не работал магазин по продаже спортивной атрибутики. Также в клубе заранее обратились к болельщикам с просьбой распечатать билеты, чтобы избежать задержек при входе. К счастью, обошлось без больших очередей

Фото CК «Ротора» t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.09.2025 20:12
Спорт 07.09.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 19:29
Спорт 07.09.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 11:20
Спорт 07.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 06:44
Спорт 07.09.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 13:45
Спорт 06.09.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 08:18
Спорт 06.09.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 21:38
Спорт 04.09.2025 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 12:54
Спорт 04.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2025 21:33
Спорт 03.09.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2025 14:51
Спорт 03.09.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 15:30
Спорт 02.09.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 09:07
Спорт 02.09.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 06:10
Спорт 02.09.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2025 13:50
Спорт 01.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2025 12:06
Спорт 01.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Володин отметил комитет по защите исторической памяти, созданный в Волгограде — СталинградеСмотреть фотографии
20:12
«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:00
«На память остались лишь редкие фото»: как жил удивительный зоосад в центре довоенного СталинградаСмотреть фотографии
19:29
18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:50
На юге Волгограда горит еще один расселенный домСмотреть фотографии
18:35
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспортаСмотреть фотографии
18:04
Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:20
В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 летСмотреть фотографии
16:40
В станице Волгоградской области загадочно пропала молодая девушкаСмотреть фотографии
16:00
Юные легкоатлеты отметили День города забегомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейсаСмотреть фотографии
14:28
Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублейСмотреть фотографии
14:00
Авель, Майор и Княгиня: волгоградцы выбирают детям редкие именаСмотреть фотографии
13:22
В Волжском обнаружили пропавшего пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на «Динамо Арене» прошел региональный турнир среди участников СВОСмотреть фотографии
12:19
Белоснежные парусники украсили в День города акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде Renault влетела в легковушку и опрокинулась: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Гандболисты «Каустика» проиграли «Чеховским медведям» в СуперлигеСмотреть фотографии
10:50
«Такого беби-бума у нас еще не было»: на Мамаевом кургане выпустили из клетки всех спасенных от гибели бельчатСмотреть фотографии
10:23
Двое малолетних детей покалечились в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
Вспышка предпоследнего класса произошла 7 сентября на СолнцеСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде на время ограничений заработали мобильные сервисыСмотреть фотографии
08:40
Теплая погода порадует жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде утром 7 сентября остановит работу трамвай №10Смотреть фотографии
07:35
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 6 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Куда пойти и что посмотреть: программа празднования Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
06:44
«Ротор» 7 сентября сыграет с ФК «СКА-Хабаровск» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
00:47
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
23:42
Над Волгоградом отгремел праздничный фейерверк: фото и видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 