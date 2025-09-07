Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»

В эти минуты на «Волгоград Арене» начался матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск». Перед игрой по традиции болельщиков развлекали ходулисты, ростовая кукла человек-газон, с которыми мог сфотографироваться любой желающий, а верные поклонники сине-голубых оставляли слова поддержки на стене пожеланий.
Автограф-сессию на площади перед стадионом сегодня проводил Никита Плотников, и, как и на предыдущих матчах, перед болельщиками выступила кавер-группа.
Между тем, некоторые коррективы в привычный ритм работы стадиона в день матча внесли проблемы с интернетом. Так, не работал магазин по продаже спортивной атрибутики. Также в клубе заранее обратились к болельщикам с просьбой распечатать билеты, чтобы избежать задержек при входе. К счастью, обошлось без больших очередей
Фото CК «Ротора» t.me