



Эту историю в Дубовке Волгоградской области обсуждают сейчас все, кому не лень. Жителей небольшого городка потряс случай, произошедший в августе этого года, когда в многодетной семье четверо детей оказались в больнице после отравления таблетками. К счастью, врачам удалось спасти малышей. Однако теперь дальнейшее нахождение детей в этой семье остается под вопросом.

Скажем сразу – мнения дубовчан по поводу произошедшего сильно разделились. Кто-то поддерживает родителей, а некоторые, наоборот, требуют принятия самых жестких мер к маме и папе, чье легкомысленное поведение привело к таким последствиям. Другие заступаются исключительно за отца, обвиняя в том, что случилось, его ветреную супругу.

Отец 2-летнего Мирона, 3-летней Яны, 4-летнего Платона и 6-летней Дарины Денис С. рассказал ИА «Высота 102» свою версию случившегося. По словам мужчины, в середине августа после семейной ссоры его жена Олеся уехала к своей подруге, оставив детей с ним.

– С женой мы тогда поругались, но кто не ссорится, все в семье бывает. Олеся ушла, телефон свой оставила дома. Я с детьми остался. Но я же не мама – да, не углядел. Когда я уснул, они в это время нашли таблетки, выпили. Наглотались, что нашли – бисепрол, смекту. Когда я понял, что с детьми что-то не то, сразу вызвал скорую. Детей увезли в больницу. Сейчас, слава Богу, с ними все хорошо. Мы теперь хотим только одного – чтобы наши малыши к нам вернулись. Я скоро ухожу за ленточку. Что же, детей я больше не увижу? – переживает мужчина.

Олеся о том, что случилось с детьми, узнала не сразу. В деревне у подруги она провела неделю. За это время состояние детей стабилизировалось – угроза их жизни миновала.

С мужем женщина помирилась. Денис подписал контракт и собирается в ближайшие дни уехать на СВО. Однако, пожаловалась Олеся, ни забрать детей, ни увидеться с ними ей органы опеки не дают.

– Конечно, есть моя вина в том, что случилось. Но я сделала выводы. Муж уезжает, я детей больше не оставлю. Но мне ставят препоны, запрещают их даже навещать. Органы опеки меня уже вызывали на комиссию, вынесли мне предупреждение. Если я один раз оступилась, это же не повод забирать у меня детей! – возмущается женщина.

За возвращение детей в семью выступает и Денис, который, кстати, сначала был настроен в отношении супруги более категорично. Так, после отравления детей, 18 августа, он сам обратился в полицию с заявлением о привлечении матери детей к ответственности. По его утверждению, его супруга детьми не интересовалась, ни в какие службы системы профилактики по решению вопроса нахождения ее совместно со своими детьми не обращалась, чем подвергла их жизнь опасности. В отношении Олеси 19 августа был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, после чего ей, действительно, выдали предупреждение.

Между тем, как рассказали в администрации Дубовского района Волгоградской области в ответе на редакционный запрос, семья С. уже давно числится как неблагополучная.

– Семья была поставлена на учет в единый районный банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 7 июня 2023 года. Причина постановки на учет – административный материал в отношении матери, которая покидала периодически семью из-за конфликтов с мужем, детьми не интересовалась, помощи не оказывала, – рассказали в районной администрации.

На сегодняшний момент, как выяснилось, детей семье вернули. Двоих малышей Олеся забрала из волгоградской больницы №25, другого – из Городищенского социально-реабилитационного центра. Самого младшего передали Денису из Дома ребенка Волгограда.

Однако вопрос дальнейшего пребывания детей в семье теперь будет решать суд. Прокурор Дубовского района уже направил иск в суд об ограничении родительских прав Дениса и Олеси в отношении их несовершеннолетних детей.