



В Волгограде второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя главы Городищенского района Анатолия Торгашина. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-чиновника обвиняют в получении взятки, а также в злоупотреблении и превышении должностных полномочий – по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Следствие пришло к выводу, что в результате действий Анатолия Торгашина бюджетам разных уровней был причинен многомиллионный ущерб при благоустройстве в Городище и строительстве котельной. По факту ни того, ни другого сделано не было, однако подрядчики получили деньги по документам, под которыми ставил подписи Торгашин.

– По данным следствия, в 2024 году обвиняемый получил от предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей за содействие в подписании фиктивной документации по муниципальному контракту на благоустройство общественной территории в районном центре и перечисление подрядчику бюджетных средств до фактического выполнения им работ, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – Кроме того, в 2023–2024 годах фигурант, используя служебное положение, незаконно увеличил размер аванса по контракту на строительство блочно-модульной котельной с 1 % до 50 %. В результате подрядчику, который, к слову, на тот момент уже был внесен в реестр недобросовестных, из бюджетов различных уровней перечислено свыше 63 млн рублей, при этом обязательства по контракту выполнены не были.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.

– Уголовные дела в отношении предпринимателей, участвовавших в преступной деятельности заместителя главы района, выделены в отдельные производства. Коммерсант, передавший чиновнику взятку, уже предстал перед судом, – уточнила Наталия Рудник.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» подробно рассказывало о преступлениях, в которых обвиняется теперь Анатолий Торгашин.

В частности, сообщалось, что два года назад чиновники заказали строительство новой блочно-модульной котельной для Городища. Контракт согласилась выполнить за 127,7 млн рублей тамбовская компания «Поток». Замглавы района неоднократно при отсутствии к тому законных оснований заключал дополнительные соглашения к контракту, в результате чего размер аванса был увеличен с 1 до 63 млн рублей. При этом организация в реальности так и не приступила к строительным работам, заключив, по версии следствия, лишь фиктивные контракты на закупку котельного оборудования. После авансирования поставок, соглашения были расторгнуты. Полученные из бюджета деньги были обналичены аффилированными организациями, зарегистрированными на близких родственников директора фирмы-подрядчика. А вывести связку бизнесменов с районными властями прокуратуре помогли оперативники регионального главка ФСБ России.

Что касается благоустройства, то в данном случае речь идет о работах на площади Павших Борцов в Городище, которое, к слову, до сих пор не завершено, хотя окончание работ планировалось к 80-летию Великой Победы.