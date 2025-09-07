На юге Волгограда горит еще один расселенный дом

Череда возгораний расселенных аварийных домов продолжается в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, очередная заброшенная двухэтажка вспыхнула вечером 7 сентября.
— Пожар в районе улиц Светлоярской и Саушинской. Предположительно, горят расселенные дома, — рассказали читатели.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 18-24 ч.
— На пульт диспетчера пожарной-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе. Горит кровля неэксплуатируемого 2-этажного здания. Подразделения на месте, производят тушение, — прокомментировали в управлении.
Напомним, пожары в брошенных аварийных домах на юге Волгограда происходят регулярно. Старые двухэтажки горят, не дождавшись сноса, на который нужны немалые деньги. Например, демонтаж дома №37 на улице Саушинская в прошлом году обошелся в 2,5 миллиона рублей.
Фото: Волгоград / t.me