Два человека, по предварительным данным, пострадали в крупной аварии, которая произошла сегодня, 15 ноября, на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону.





- По предварительной информации, примерно в 15-30 час. на 125 км автодороги «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск» произошло ДТП с участием автомашин Citroen, «УАЗ», Volvo. В результате ДТП за медпомощью обратились водители автомашин Citroen, «УАЗ», - сообщили в главке.





Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области