Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионера

Под Волгоградом задержан ранее неоднократно судимый мужчина, который ограбил 88-летнего старика. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, малознакомый мужчина проник в квартиру старика в Городищенском районе и стал требовать занять денег в долг. А, услышав отказ, начал бить пожилого человека. Пенсионеру пришлось рассказать, где он хранит сбережения и банковские карты. Забрав 120 тысяч рублей, грабитель скрылся.
Задержанным оказался 37-летний житель Городишенского района. Подозреваемый сознался в содеянном. Деньги и банковские карты возвращены пенсионеру. А грабитель стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос о его аресте.
Фото V102.RU (архив)