Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожаре





Следователями отдела Кировского района Волгограда организована доследственная проверка по факту ночного пожара в многоквартирном доме, где погиб мужчина. Трагедия произошла ночью 4 сентября на улице Губкина.

Как ранее сообщалось информагентством, в одной из комнат жилого 4-этажного дома горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожарные подразделения 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:40. В результате ЧП погиб мужчина 1961 года рождения, а также пострадала женщина.

- По предварительным данным, в момент возгорания в квартире находилась супружеская пара. Соседи, почувствовав задымление, вызвали экстренные службы. Женщина была госпитализирована с диагнозом «отравление угарным газом», её супруг погиб, - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

Согласно предварительным выводам специалистов, причиной трагедии могла стать неисправность бытового электроприбора.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.