Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре посетили более 540 тыс. человек

Участниками и посетителями молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который проходил в Волгограде три дня, стали более 540 тысяч человек. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 8 сентября, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочего совещания в обладминистрации.

По его словам, все мероприятия фестиваля прошли на высоком организационном уровне, его цели и задачи достигнуты.

Губернатор дал поручения руководителям органов исполнительной власти с учетом предложений, представленных молодежью на площадках фестиваля.

Напомним, что четвертый молодежный фестиваль #ТриЧетыре проходил в Волгограде 4-6 сентября. В заключительный день глава региона за шесть часов обошел все площадки феста, а их было около 80, пообщался с молодежью и иностранными гостями.