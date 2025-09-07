Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублей





За 9 месяцев 2025 года по итогам обращений граждан и контрольно-надзорных мероприятий органов Госжилнадзора в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций назнаычены 237 административных штрафов на общую сумму свыше 33,43 миллионов рублей. Такие данные сообщили в региональной жилинспекции.

Чаще всего фиксировались нарушения в виде несоблюдения лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта домов и помещений, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Всего к ответственности уже привлечены 24 организации, вынесено 32 постановления о назначении административных наказаний управляющим компаниям на сумму 3 млн рублей.

Напомним, чтобы пожаловаться на УК, необходимо направить официальное обращение через ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично:

по г. Волгограду — в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А);

по г. Волжский, г. Михайловка, г. Камышин, г. Урюпинск, г. Фролово — в администрации городских округов;

по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).