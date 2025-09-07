Общество

Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублей

Общество 07.09.2025 14:28
0
07.09.2025 14:28


За 9 месяцев 2025 года по итогам обращений граждан и контрольно-надзорных мероприятий органов Госжилнадзора в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций назнаычены 237 административных штрафов на общую сумму свыше 33,43 миллионов рублей. Такие данные сообщили в региональной жилинспекции. 

Чаще всего фиксировались нарушения в виде несоблюдения лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта домов и помещений, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. 

Всего к ответственности уже привлечены 24 организации, вынесено 32 постановления о назначении административных наказаний управляющим компаниям на сумму 3 млн рублей. 

Напомним, чтобы пожаловаться на УК, необходимо направить официальное обращение через ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично:

  • по г. Волгограду — в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А);
  • по г. Волжский, г. Михайловка, г. Камышин, г. Урюпинск, г. Фролово — в администрации городских округов;
  • по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).

    • Комментарии
    Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
    Общество
    07.09.2025 16:00
    Общество 07.09.2025 16:00
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 15:35
    Общество 07.09.2025 15:35
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 15:08
    Общество 07.09.2025 15:08
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 14:00
    Общество 07.09.2025 14:00
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 13:22
    Общество 07.09.2025 13:22
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 12:50
    Общество 07.09.2025 12:50
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 12:19
    Общество 07.09.2025 12:19
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 10:50
    Общество 07.09.2025 10:50
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 09:45
    Общество 07.09.2025 09:45
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 09:10
    Общество 07.09.2025 09:10
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 08:40
    Общество 07.09.2025 08:40
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 08:00
    Общество 07.09.2025 08:00
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 07:35
    Общество 07.09.2025 07:35
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 07:27
    Общество 07.09.2025 07:27
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    07.09.2025 07:00
    Общество 07.09.2025 07:00
    Комментарии

    0
    Далее

    Лента новостей

    16:00
    Юные легкоатлеты отметили День города забегомСмотреть фотографииCмотреть видео
    15:35
    Все не так однозначно? Волгоградские педагоги высказались о введении оценок за поведениеСмотреть фотографии
    15:08
    Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейсаСмотреть фотографии
    14:28
    Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублейСмотреть фотографии
    14:00
    Авель, Майор и Княгина: волгоградцы выбирают детям редкие именаСмотреть фотографии
    13:22
    В Волжском обнаружили пропавшего пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
    12:50
    В Волгограде на «Динамо Арене» прошел региональный турнир среди участников СВОСмотреть фотографии
    12:19
    Белоснежные парусники украсили в День города акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
    11:50
    В Волгограде Renault влетела в легковушку и опрокинулась: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
    11:20
    Гандболисты «Каустика» проиграли «Чеховским медведям» в СуперлигеСмотреть фотографии
    10:50
    «Такого беби-бума у нас еще не было»: на Мамаевом кургане выпустили из клетки всех спасенных от гибели бельчатСмотреть фотографии
    10:23
    Двое малолетних детей покалечились в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
    09:45
    Вспышка предпоследнего класса произошла 7 сентября на СолнцеСмотреть фотографии
    09:10
    В Волгограде на время ограничений заработали мобильные сервисыСмотреть фотографии
    08:40
    Теплая погода порадует жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
    08:00
    В Волгограде утром 7 сентября остановит работу трамвай №10Смотреть фотографии
    07:35
    Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 6 БПЛАСмотреть фотографии
    07:27
    Куда пойти и что посмотреть: программа празднования Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
    07:00
    Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
    06:44
    «Ротор» 7 сентября сыграет с ФК «СКА-Хабаровск» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
    00:47
    В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
    23:42
    Над Волгоградом отгремел праздничный фейерверк: фото и видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
    22:33
    Яблоку негде упасть: тысячи волгоградцев отметили на набережной День городаСмотреть фотографии
    21:20
    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
    20:44
    «Русские горки» запустили для проверки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
    20:12
    «Нуждается в помощи»: в Волжском ищут пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
    19:00
    #ТриЧетыре в Волгограде: большой фоторепортаж с площадок фестаСмотреть фотографии
    18:07
    В ФМБА заявили, что российская вакцина от рака готова к применениюСмотреть фотографии
    17:20
    «Все вместе, все на волне»: губернатор за 6 часов обошел все площадки фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
    16:02
    «Лето еще не заканчивалось»: синоптики рассказали, когда в Волгоград вернется теплоСмотреть фотографии
     