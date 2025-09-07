Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублей

За 9 месяцев 2025 года по итогам обращений граждан и контрольно-надзорных мероприятий органов Госжилнадзора в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций назнаычены 237 административных штрафов на общую сумму свыше 33,43 миллионов рублей. Такие данные сообщили в региональной жилинспекции.
Чаще всего фиксировались нарушения в виде несоблюдения лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта домов и помещений, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Всего к ответственности уже привлечены 24 организации, вынесено 32 постановления о назначении административных наказаний управляющим компаниям на сумму 3 млн рублей.
Напомним, чтобы пожаловаться на УК, необходимо направить официальное обращение через ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично: