ВОЛМА поздравляет родной город

Волгограду 436 лет! История города, овеянная славой, внушает искреннее уважение и гордость его жителей и всей страны. ВОЛМА, чьи истоки берут начало во времена восстановления Сталинграда, от всей души поздравляет земляков с Днём города.
– Наша компания рождена в Волгограде, растет и развивается вместе с родным городом. Достижения региона, его позитивные изменения, которые невозможно не замечать - радуют и вдохновляют, стимулируют и наших сотрудников, и всех волгоградцев жить активной, полной ярких впечатлений жизнью, – отмечает генеральный директор ВОЛМА Владимир Викторович Овчинцев. – Отличного настроения, мира и здоровья всем землякам!
Как и в предыдущие годы, ВОЛМА активно поддерживает инициативы города. Так в очередной раз совместно со студентами и преподавателями Волгоградского строительного техникума, ВОЛМА приняла участие в молодежном форуме «ТриЧетыре», где молодые волгоградцы могли воочию убедиться, насколько интересны и полезны профессии строительной отрасли. Компанию и техникум связывают долгие дружеские отношения. Многие его выпускники стали членами команды ВОЛМА.
Компания заботится о будущем. И в рамках многих программ развивает проект ознакомления подрастающего поколения с работой предприятия. Так, в рамках молодежного форума в очередной раз производственная площадка «ВОЛМА-Волгоград» принимала экскурсию для детей и их родителей. Гостям предприятия рассказали историю развития компании, продемонстрировали современное производство строительных материалов, поделились секретами инновационных технологий. А завершением познавательной прогулки стал памятный подарок каждому юному гостю.
– Мы верим в успешное будущее и нашей компании, и нашего города, в полезный результат наших усилий, – подытожил Владимир Викторович. – И делаем максимально возможное для достижения этих результатов.
