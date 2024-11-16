Происшествия

Был без прав: стали известны подробности ДТП c тремя авто на трассе под Волгоградом

Происшествия 16.11.2024 10:00
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16.11.2024 10:00


Стали известны подробности жуткого столкновения Citroen С4 и «УАЗ» на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, водитель иномарки управлял незаконно автомобилем без водительских прав.

— На 126 км федеральной автодороги  «Волгоград-Каменск-Шахтинский–Луганск» произошло столкновение автомашин «Ситроен С4» под управлением 49-летнего водителя не имеющего прав и автомашин «Вольво» с полуприцепом и «УАЗ»», — рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.


Напомним, в результате аварии водители Citroen и «УАЗ» с травмами  были доставлены в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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