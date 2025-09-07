В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 лет





В Минтруде предложили поднять верхнюю возрастную границу возраста молодежи в России с 35 до 40-45 лет. Об это «РИА Новости» рассказал председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

— Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже, — заявил Абрамов.

Также председатель совета отметил, что меры поддержки, которые сейчас распространяются на граждан до 35 лет, можно было бы расширить и на более старшую аудиторию.