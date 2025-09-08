Происшествия

В Волгограде четыре легковушки и электробус столкнулись в тоннеле на Тулака

Происшествия 08.09.2025 10:39
08.09.2025 10:39


8 сентября на границе Советского и Ворошиловского районов произошла массовая авария. По информации очевидцев, в утренний час пик в тоннеле на Тулака столкнулись четыре легковых автомобиля и электробус. Произошедшее очевидцы засняли на фото.

Судя по опубликованным кадрам, вереница искорёженных машин существенно ограничила движение по проезжей части в направлении центра города. В результате автолюбителям приходится лавировать, чтобы объехать препятствия.

По информации ГАИ пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили журналистам и в администрации Волгограда.

- По данным МУП «Метроэлектротранс», ДТП в транспортном тоннеле с участием электробуса №15 произошло около 9.00. В результате автоаварии сотрудники транспортного предприятия и пассажиры не пострадали. Степень вины водителей предстоит установить сотрудникам полиции, - подытожили в мэрии.

Фото и видео: ЖВ | Жесть Волгограда / t.me

