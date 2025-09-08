



В Кировском районе Волгограда на территории исправительного учреждения обнаружили осужденного с признаками алкогольного опьянения. В результате суд заменил неотбытое наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 7 месяцев 10 дней, на лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что мужчина 21 августа 2023 года был осужден Камышловским районным судом Свердловской области к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года. Позже ему была изменена мера пресечения на принудительные работы сроком на 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

С 13 апреля 2024 года осужденный содержался в ИУФИЦ ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области. А 28 июля нынешнего года его обнаружили на территории исправительного центра с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В связи с этим постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области ему была изменена мера пресечения на лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.