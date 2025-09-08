Общество

В Волгограде осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянство

Общество 08.09.2025 08:41
08.09.2025 08:41


В Кировском районе Волгограда на территории исправительного учреждения обнаружили осужденного с признаками алкогольного опьянения. В результате суд заменил неотбытое наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 7 месяцев 10 дней, на лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  

Установлено, что мужчина 21 августа 2023 года был осужден Камышловским районным судом Свердловской области к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года. Позже ему была изменена мера пресечения на принудительные работы сроком на 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. 

С 13 апреля 2024 года осужденный содержался в ИУФИЦ ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области. А 28 июля нынешнего года его обнаружили на территории исправительного центра с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. 

В связи с этим постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области ему была изменена мера пресечения на лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

09:44
В аэропорту Волгограда на восемь часов задержатся авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
09:38
«Мы запускаем движение»: новую четырехполосную дорогу открыли на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:57
У волгоградского пчеловода нашли 300 кг подозрительного медаСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянствоСмотреть фотографии
08:16
Пойманных на волгоградских плантациях 18 иностранцев депортируют из РФСмотреть фотографии
07:34
Актер Стивен Сигал в 2026 году построит завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:04
Зарплаты с 1 октября в Волгограде повысят некоторым категориям бюджетниковСмотреть фотографии
06:20
Над Волгоградом сняли редкие кадры «кровавой» ЛуныСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде большим концертом в амфитеатре встретили 436-летие города: фотоСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы 7 сентября наблюдают полное лунное затмениеСмотреть фотографии
20:32
Володин отметил комитет по защите исторической памяти, созданный в Волгограде — СталинградеСмотреть фотографии
20:12
«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:00
«На память остались лишь редкие фото»: как жил удивительный зоосад в центре довоенного СталинградаСмотреть фотографии
19:29
18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:50
На юге Волгограда горит еще один расселенный домСмотреть фотографии
18:35
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспортаСмотреть фотографии
18:04
Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:20
В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 летСмотреть фотографии
16:40
В станице Волгоградской области загадочно пропала молодая девушкаСмотреть фотографии
16:00
Юные легкоатлеты отметили День города забегомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейсаСмотреть фотографии
14:28
Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублейСмотреть фотографии
14:00
Авель, Майор и Княгиня: волгоградцы выбирают детям редкие именаСмотреть фотографии
13:22
В Волжском обнаружили пропавшего пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на «Динамо Арене» прошел региональный турнир среди участников СВОСмотреть фотографии
12:19
Белоснежные парусники украсили в День города акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде Renault влетела в легковушку и опрокинулась: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Гандболисты «Каустика» проиграли «Чеховским медведям» в СуперлигеСмотреть фотографии
10:50
«Такого беби-бума у нас еще не было»: на Мамаевом кургане выпустили из клетки всех спасенных от гибели бельчатСмотреть фотографии
10:23
Двое малолетних детей покалечились в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
 