В Волгограде коммерсанта оштрафовали за картель при закупках медизделий

Расследования 04.09.2025 12:50
В Волгограде по инициативе прокуратуры коммерсант привлечен к ответственности за участие в картельном сговоре. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, антиконкурентное соглашение было выявлено в ходе проверки прокуратуры Краснооктябрьского района. Тогда в поле зрения надзорного органа попало ООО «Витра».

Оказалось, что компания, занимающаяся оптовой продажей фармацевтической продукции,  с подконтрольными хозяйствующими субъектами приняла  участие в восенадцати торговых процедурах на заключение государственных контрактов на покупку изделий медицинского назначения. Победителями в итоге становились участники выявленного антиконкурентного соглашения.

В отношении директора ООО «Витра» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признанного картелем). УФАС оштрафовало руководителя компании на 40 тысяч рублей.

Как следует из открытых данных, волгоградская фирма поставляла различные медизделия в учреждения здравоохранения региона - очки закрытые, полумаски, нити для проведения хирургических операций, устройства для увлажнения кислорода  и т.д.

