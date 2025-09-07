Председатель СК России затребовал доклад по результатам проверки на жалобы жителей Волгограда о нехватке транспортного сообщения в поселке Военный городок-77. Местные жители обратились за помощью через электронную приемную в «ВКонтакте».

По словам волгоградцев, обслуживание населенного пункта осуществляется единственным коммерческим маршрутом, рейсы которого выполняются с регулярными задержками. При этом в вечернее время общественный транспорт не функционирует вовсе. В связи с этим местные, в том числе военные пенсионеры и несовершеннолетние, вынуждены пользоваться такси либо преодолевать несколько километров пешком по неосвещенной дороге.

Неоднократные обращения в местные органы никаких результатов не принесли. В СУ СК России по региону по обращению организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: архив V102.RU