Общество

Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспорта

Общество 07.09.2025 18:35
0
07.09.2025 18:35

Председатель СК России затребовал доклад по результатам проверки на жалобы жителей Волгограда о нехватке транспортного сообщения в поселке Военный городок-77. Местные жители обратились за помощью через электронную приемную в «ВКонтакте».

По словам волгоградцев, обслуживание населенного пункта осуществляется единственным коммерческим маршрутом, рейсы которого выполняются с регулярными задержками. При этом в вечернее время общественный транспорт не функционирует вовсе. В связи с этим местные, в том числе военные пенсионеры и несовершеннолетние, вынуждены пользоваться такси либо преодолевать несколько километров пешком по неосвещенной дороге. 

Неоднократные обращения в местные органы никаких результатов не принесли. В СУ СК России по региону по обращению организована процессуальная проверка. 

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.09.2025 20:00
Общество 07.09.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 16:00
Общество 07.09.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 15:08
Общество 07.09.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 14:28
Общество 07.09.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 14:00
Общество 07.09.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 13:22
Общество 07.09.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 12:50
Общество 07.09.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 12:19
Общество 07.09.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 10:50
Общество 07.09.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 09:45
Общество 07.09.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 09:10
Общество 07.09.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 08:40
Общество 07.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 08:00
Общество 07.09.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 07:35
Общество 07.09.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2025 07:27
Общество 07.09.2025 07:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Володин отметил комитет по защите исторической памяти, созданный в Волгограде — СталинградеСмотреть фотографии
20:12
«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:00
«На память остались лишь редкие фото»: как жил удивительный зоосад в центре довоенного СталинградаСмотреть фотографии
19:29
18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:50
На юге Волгограда горит еще один расселенный домСмотреть фотографии
18:35
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспортаСмотреть фотографии
18:04
Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:20
В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 летСмотреть фотографии
16:40
В станице Волгоградской области загадочно пропала молодая девушкаСмотреть фотографии
16:00
Юные легкоатлеты отметили День города забегомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейсаСмотреть фотографии
14:28
Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублейСмотреть фотографии
14:00
Авель, Майор и Княгиня: волгоградцы выбирают детям редкие именаСмотреть фотографии
13:22
В Волжском обнаружили пропавшего пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на «Динамо Арене» прошел региональный турнир среди участников СВОСмотреть фотографии
12:19
Белоснежные парусники украсили в День города акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде Renault влетела в легковушку и опрокинулась: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Гандболисты «Каустика» проиграли «Чеховским медведям» в СуперлигеСмотреть фотографии
10:50
«Такого беби-бума у нас еще не было»: на Мамаевом кургане выпустили из клетки всех спасенных от гибели бельчатСмотреть фотографии
10:23
Двое малолетних детей покалечились в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
Вспышка предпоследнего класса произошла 7 сентября на СолнцеСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде на время ограничений заработали мобильные сервисыСмотреть фотографии
08:40
Теплая погода порадует жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде утром 7 сентября остановит работу трамвай №10Смотреть фотографии
07:35
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 6 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Куда пойти и что посмотреть: программа празднования Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
06:44
«Ротор» 7 сентября сыграет с ФК «СКА-Хабаровск» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
00:47
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
23:42
Над Волгоградом отгремел праздничный фейерверк: фото и видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 