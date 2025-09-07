Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса









В аэропорту Антальи задерживается рейс, который должен был отправиться в Волгоград в 15:30. Вылет самолета перенесен на 21:15 по московскому времени.





