Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Общество 07.09.2025 15:08
0
07.09.2025 15:08
В аэропорту Антальи задерживается рейс, который должен был отправиться в Волгоград в 15:30. Вылет самолета перенесен на 21:15 по московскому времени.
Волгоградским туристам придется еще шесть часов провести в аэропорту города Антальи в Турции из-за задержки рейса.
Напомним, ранее из-за ограничений на прилет и вылет в волгоградском аэропорту были отменены четыре утренних рейса Аэрофлота из Москвы. За ночь над Волгоградской областью были уничтожены 6 вражеских БПЛА.
