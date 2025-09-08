В Волгограде владелец Mercedes-Benz задолжал треть миллиона за ЖКХ

Житель Краснооктябрьского района Волгограда временно стал пешеходом, лишившись Mercedes-Benz из-за долгов за ЖКХ. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, мужчина задолжал за коммуналку 350 тысяч рублей. Судебным приставам долгое время не удавалось обнаружить зарегистрированный на должника автомобиль, так как волгоградец старательно его прятал.
В итоге было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, а вскоре машину удалось обнаружить на одной из улиц Волгограда.
Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. А его владелец все-таки выплатил долг в полном объеме, после чего смог забрать свою машину.
Фото УФСПП по Волгоградской области