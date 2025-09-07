В станице Волгоградской области загадочно пропала молодая девушка





В Михайловском районе Волгоградской области уже третьи сутки ведутся поиски 30-летней Марии Белоусовой. Как рассказал ИА «Высота 102» супруг Игорь Никишкин, девушка в районе 12 часов дня в станице Етеревской вышла с работы и больше о ее местоположении ничего неизвестно.

По словам мужчины, ранее Мария никогда не пропадала из дома, и ничего не предвещало беды. По его мнению, на такое решение могло повлиять усталость от тяжелой работы на базе по разведению птиц.

- Пропала в первой половине дня, примерно в 12 часов. Я вернулся домой, а ее уже не было. До телефона дозвониться также не смог, был уже недоступен. Никто из соседей не видел, куда она ушла. Возможно, могла повлиять тяжелая работа на нашей базе. Стресс и усталость могли взять свое, - предполагает Игорь.

Волонтерам и поисковикам уже удалось выяснить, что девушку видели в городе Михайловке в торговом центре «Святогор». Сейчас поиски ведутся в районе торгового центра.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 89376956722.

Фото: «Северный человек» Волгоград / t.me