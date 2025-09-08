В Волгограде на нижней террасе набережной вечером 7 сентября в амфитеатре отметили 436-летие города заключительным концертом. Тысячи волгоградцев смогли насладиться трехчасовой праздничной программой.
Заключительный день празднования Дня города встретил жителей и гостей города-героя насыщенными активностями. В течение дня были открыты десятки интерактивных и развлекательных площадок.
Днем в амфитеатре прошел концерт «Любимый сердцем город мой». На сцене выступили волгоградские коллективы учреждений культуры, а также коллективы художественной самодеятельности представителей различных национальностей, проживающих на волгоградской земле.
В завершении вечера перед волгоградцами выступил музыкант, композитор, автор песен Джанго (Алексей Поддубный), который исполнил свои самые известные песни: «Холодная весна», «До тебя», «Была не была», «Босая осень», «Махнем не глядя».
Фото: Андрей Поручаев