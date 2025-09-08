«Вырвало даже колеса»: в Волжском иномарка влетела в «Ладу» на ул. Логинова





7 сентября в Волжском два легковых автомобиля не поделили перекрёсток пр. Металлургов и ул. Логинова. Машины столкнулись лоб в лоб в вечерний час пик, на время ограничив движение по проезжей части.

- В 16:30 напротив строения № 24 «а» по ул. Логинова произошло столкновение автомобилей Xcite и «Лада Веста», - сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, лобовой удар произошёл на огромной скорости. Оба автомобиля оказались сильно искорёжены. После ДТП у иномарки вырвало передние колеса.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель «Лады» был травмирован. Каретой скорой помощи он доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области