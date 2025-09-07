Спорт

«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»

Спорт 07.09.2025 20:12
0
07.09.2025 20:12


Сегодня, 7 сентября, «Ротор» победил в матче с ФК «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Это первая победа  сине-голубых над клубом из дальневосточного региона  на домашнем поле с 2019 года.

На «Волгоград Арену» пришли 18437 зрителей. Это немного меньше, чем было на предыдущей домашней игре, когда был установлен новый рекорд посещаемости - 20050 болельщиков.  Соперники начали матч  осторожно, с разведки, присматриваясь друг к другу. Однако затем  «Ротор»  перехватил инициативу и пошел в атаку, создав несколько опаснейших моментов. На 8-й минуте Давид Давидян нанес мощнейший удар с острого угла. Вратарь парировал, отправив его на угловой. Инициатива тем временем перешла полностью к волгорадцам. Гости не успевали за сине-голубыми, которые несколько раз могли поразить ворота соперника. Самые опасные моменты возникали после того,  как Денис Фролов выбрасывал ауты. Они были коварнее многих угловых. 

Однако, несмотря на весь напор, реализовать все свои возможности у сине-голубых не получалось. Хотя футболисты в красных футболках фактически даже не переходили на чужую половину поля. Команды в итоге ушли на перерыв с нулевым счетом.

Второй тайм начался с острой атаки хабаровчан.  Но все-таки старания «Ротора» были вознаграждены. На 51-й минуте была разыграна красивая комбинация - Илья Сафронов на левом крае отдал передачу Арбузову, который навесил в  штрафную гостей, а Александр Коротков  в окружении пяти игроков соперника нанес мощный удар  -  мяч оказался в сетке.

Это был первый гол «Ротора» и первый – для новичка волгоградского клуба. После забитого  гола «Ротор» на время  сбавил обороты. Игра началась выравниваться, а в какой-то момент гости перехватили инициативу. Никита Чагров в очередной раз совершил сумасшедшее спасение, а Денис Бояринцев произвел тройную замену. К сожалению, один из самых активных игроков сегодняшнего матча Давидян получил травму.

Между тем, у сине-голубых до окончания матча было еще несколько шансов увеличить счет, но в итоге он остался минимальным. Хотя главное было сделано – это была победа и отличный подарок волгоградцам на День города, который отмечается в Волгограде сегодня.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.09.2025 19:29
Спорт 07.09.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 18:04
Спорт 07.09.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 11:20
Спорт 07.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.09.2025 06:44
Спорт 07.09.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 13:45
Спорт 06.09.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2025 08:18
Спорт 06.09.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 21:38
Спорт 04.09.2025 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2025 12:54
Спорт 04.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2025 21:33
Спорт 03.09.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2025 14:51
Спорт 03.09.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 15:30
Спорт 02.09.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 09:07
Спорт 02.09.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2025 06:10
Спорт 02.09.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2025 13:50
Спорт 01.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2025 12:06
Спорт 01.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Володин отметил комитет по защите исторической памяти, созданный в Волгограде — СталинградеСмотреть фотографии
20:12
«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:00
«На память остались лишь редкие фото»: как жил удивительный зоосад в центре довоенного СталинградаСмотреть фотографии
19:29
18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:50
На юге Волгограда горит еще один расселенный домСмотреть фотографии
18:35
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспортаСмотреть фотографии
18:04
Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:20
В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 летСмотреть фотографии
16:40
В станице Волгоградской области загадочно пропала молодая девушкаСмотреть фотографии
16:00
Юные легкоатлеты отметили День города забегомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Волгоградцы застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейсаСмотреть фотографии
14:28
Волгоградские УК оштрафовали на 33,43 млн рублейСмотреть фотографии
14:00
Авель, Майор и Княгиня: волгоградцы выбирают детям редкие именаСмотреть фотографии
13:22
В Волжском обнаружили пропавшего пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на «Динамо Арене» прошел региональный турнир среди участников СВОСмотреть фотографии
12:19
Белоснежные парусники украсили в День города акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде Renault влетела в легковушку и опрокинулась: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Гандболисты «Каустика» проиграли «Чеховским медведям» в СуперлигеСмотреть фотографии
10:50
«Такого беби-бума у нас еще не было»: на Мамаевом кургане выпустили из клетки всех спасенных от гибели бельчатСмотреть фотографии
10:23
Двое малолетних детей покалечились в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
Вспышка предпоследнего класса произошла 7 сентября на СолнцеСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде на время ограничений заработали мобильные сервисыСмотреть фотографии
08:40
Теплая погода порадует жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде утром 7 сентября остановит работу трамвай №10Смотреть фотографии
07:35
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 6 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Куда пойти и что посмотреть: программа празднования Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
06:44
«Ротор» 7 сентября сыграет с ФК «СКА-Хабаровск» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
00:47
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
23:42
Над Волгоградом отгремел праздничный фейерверк: фото и видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 