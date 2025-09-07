



Сегодня, 7 сентября, «Ротор» победил в матче с ФК «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Это первая победа сине-голубых над клубом из дальневосточного региона на домашнем поле с 2019 года.

На «Волгоград Арену» пришли 18437 зрителей. Это немного меньше, чем было на предыдущей домашней игре, когда был установлен новый рекорд посещаемости - 20050 болельщиков. Соперники начали матч осторожно, с разведки, присматриваясь друг к другу. Однако затем «Ротор» перехватил инициативу и пошел в атаку, создав несколько опаснейших моментов. На 8-й минуте Давид Давидян нанес мощнейший удар с острого угла. Вратарь парировал, отправив его на угловой. Инициатива тем временем перешла полностью к волгорадцам. Гости не успевали за сине-голубыми, которые несколько раз могли поразить ворота соперника. Самые опасные моменты возникали после того, как Денис Фролов выбрасывал ауты. Они были коварнее многих угловых.

Однако, несмотря на весь напор, реализовать все свои возможности у сине-голубых не получалось. Хотя футболисты в красных футболках фактически даже не переходили на чужую половину поля. Команды в итоге ушли на перерыв с нулевым счетом.

Второй тайм начался с острой атаки хабаровчан. Но все-таки старания «Ротора» были вознаграждены. На 51-й минуте была разыграна красивая комбинация - Илья Сафронов на левом крае отдал передачу Арбузову, который навесил в штрафную гостей, а Александр Коротков в окружении пяти игроков соперника нанес мощный удар - мяч оказался в сетке.



Это был первый гол «Ротора» и первый – для новичка волгоградского клуба. После забитого гола «Ротор» на время сбавил обороты. Игра началась выравниваться, а в какой-то момент гости перехватили инициативу. Никита Чагров в очередной раз совершил сумасшедшее спасение, а Денис Бояринцев произвел тройную замену. К сожалению, один из самых активных игроков сегодняшнего матча Давидян получил травму.



Между тем, у сине-голубых до окончания матча было еще несколько шансов увеличить счет, но в итоге он остался минимальным. Хотя главное было сделано – это была победа и отличный подарок волгоградцам на День города, который отмечается в Волгограде сегодня.





