В аэропорту Волгограда на восемь часов задержатся авиарейсы в Сочи и Калининград





В аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправки самолётов. По информации табло, 8 сентября сразу три рейса задержатся в воздушной гавани на восемь часов.

С 5:55 на 14:00 отложен прилёт рейса №EO 861 компании «Икар» из Калининграда. С 6:55 на 15:00 отложены вылеты из Волгограда в Сочи этой же компании и авиаперевозчика Nordwind Airlines №EO 428 и №N4 428.

Напомним, ранее на фоне атак БПЛА 7 сентября на юге России Росавиацией вводились ограничения на работу аэропортов и использование воздушного пространства. Из-за запрета волгоградцы не смогли вовремя вылететь домой из турецкой Анталии.